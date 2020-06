Jak zapobiec powstawaniu zapalenia powięzi podeszwy

Jeśli po 48 godzinach ból utrzymuje się lub pogłębia, szczególnie w wyniku spędzenia dłuższego czasu na nogach, Klein zaleca maksymalne odciążenie stóp. „Daj stopom odpocząć do momentu, w którym stan zapalny i ból całkowicie znikną lub przynajmniej będą prawie niewyczuwalne” – mówi Klein. Aby stopniowo przywrócić stopy do wysiłku, wypróbuj lekki trening przekrojowy jak pływanie lub jazda na rowerze stacjonarnym.



Gdy faza ostrzegawcza się skończy, przejdź do kolejnego kroku, czyli ćwiczeń wzmacniających stopę i kostkę lub ćwiczeń zwiększających jej mobilność i elastyczność, jak wspięcia na palce, zginanie stopy, rozciąganie z użyciem ręcznika. „Zalecamy też rozciąganie dwóch mięśni łydki: mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia płaszczkowatego” – mówi VanDamme. Mięsień brzuchaty łydki rozciągamy w następujący sposób: ustaw ciało z pozycji podobnej do pozycji wypadu. Umieść dłonie ich wewnętrzną stroną na ścianie, jedna noga do tyłu, przednie kolano zgięte. Aby rozciągnąć mięsień płaszczkowaty, odrobinę zegnij też tylne kolano.



Fizjoterapeuci zalecają też terapię manualną, czyli masaż kostki i śródstopia, który zwiększa elastyczność ścięgien. VanDamme dodaje, że tkankę można rozluźnić samodzielnie, wykonując rolowanie stopy na piłce do lacrosse'a lub butelce z zamarzniętą wodą.



Biegacze z płaskostopiem lub nadmierną pronacją (rotacja stopy do wewnątrz podczas biegu) używają specjalnych taśm, które podnoszą kość po wewnętrznej stronie stopy, aby zapobiec zapaleniu rozcięgna podeszwowego. VanDamme ostrzega, że nie powinno to jednak być rozwiązanie długofalowe. „Lepiej odpowiednio wzmocnić stopę, żeby osiągnąć ten sam rezultat, który da nam używanie taśmy”.



W szczególnych przypadkach zaleca się zakładanie ortezy na stopę na noc. „Podczas snu stopa jest lekko podwinięta, co sprawia, że jej tkanki się kurczą” – mówi Klein. Dlatego właśnie zapalenie rozcięgna podeszwowego jest najbardziej bolesne zaraz po wstaniu z łóżka. „Orteza utrzymuje stopę w rozciągniętej pozycji, przez co jej tkanki nie kurczą się przez noc i nie odczuwamy rano tak dużego napięcia i bólu” – wyjaśnia.