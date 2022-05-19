Jak zapobiec powstawaniu zapalenia powięzi podeszwy

Krótka lekcja biologii: silne pasmo tkanki zwane rozcięgnem podeszwowym biegnie przez środek każdej stopy i podtrzymuje łuk. „To trwała tkanka, która ulega wielokrotnemu rozciąganiu przez cały dzień podczas chodzenia i biegania” – mówi Ian Klein, specjalista ds. fizjologii wysiłku, treningu przekrojowego i zapobiegania urazom na Uniwersytecie Ohio. Jednak tkanka ta ma swoje ograniczenia. „Zbyt mocna eksploatacja – w wyniku przetrenowania, nagłego zwiększenia pokonywanego dystansu lub braku regeneracji – może nadwyrężyć rozcięgno” – tłumaczy Kate VanDamme, fizjoterapeutka i specjalistka od ortopedii klinicznej w Langone Health Sports Performance Center na Uniwersytecie Nowojorskim. Jak dodaje Klein, w następstwie tego może dojść do zapalenia i naderwania.

Dolegliwość ta jest dobrze znana nie tylko początkującym biegaczom. Jak mówi Klein, zapalenie rozcięgna podeszwowego może wystąpić też u doświadczonych biegaczy, którzy się przetrenowują. VanDamme dodaje, że zapalenie rozcięgna podeszwowego może mieć również podłoże biomechaniczne, np. krótszy mięsień łydki (w wyniku braku rozciągania) lub napięty duży palec (z powodu stawiania zbyt twardych kroków podczas biegu), który nadwyręża rozcięgno podeszwowe. Fizjoterapeutka dodaje, że ryzyko rośnie w przypadku płaskostopia, wysokiego łuku stopy, pracy stojącej czy częstego chodzenia na wysokich obcasach.