Trzy znaki stanowiące wskazówkę, że powinno się wstawać wcześniej

Nic nie przygotuje Cię do aktywnego dnia tak dobrze jak porządny sen – nie może się z nim równać nawet kawa. „Większość z nas potrzebuje co najmniej siedmiu godzin snu, jednak dla niektórych nawet taka jego ilość to za mało” – mówi dr Cheri D. Mah lekarka i naukowczyni w centrum badawczym Human Performance Center na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz członkini Nike Performance Council, która zajmuje się snem i wydajnością czołowych sportowców.



„Żadną niespodzianką nie jest to, że większości z nas nie udaje się przespać wystarczającej liczby godzin każdej nocy” – kontynuuje Mah. Jednak długość snu to nie jedyny czynnik mający wpływ na nasze zdrowie, nastrój i kondycję fizyczną. „Ważne jest również to, kiedy śpisz” – dodaje. Aby ocenić, czy musisz zmienić swoje nawyki związane ze spaniem, sprawdź, czy zauważasz u siebie następujące symptomy: