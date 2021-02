Jak uniknąć wypalenia i znaleźć zdrową równowagę między sportem a innymi zajęciami

Odpowiedź:

To świetnie, że odczuwasz chęć rywalizacji. Rozumiem to i podzielam Twoje nastawienie.



Ja chciałam wygrywać, będąc w wieku zaledwie 3 lat. Zainspirowana przez sprinterkę Evelyn Ashford, która zdobyła złoto na Olimpiadzie w 1984 roku, próbowałam ścigać się z samochodami – pieszo, biegnąc chodnikiem – które przejeżdżały obok mojego domu w Alexandrii w stanie Virginia. Nie mogę sobie wyobrazić, co myśleli o mnie rodzice!



Ta chęć rywalizacji wciąż mnie napędza, tak jak napędza Ciebie. Jednak brzmi to tak, jakby Twój zapał miał swoją cenę. I to jest coś, co nad czym należy zapanować, zanim znienawidzisz swój ukochany sport.



Chcę Ci pomóc, jak tylko mogę, ale chciałabym też, żebyś porozmawiała ze swoimi trenerami o tym, co czujesz, ponieważ wtedy oni też będą mogli Cię zrozumieć. Możesz nawet poprosić ich o skontaktowanie Cię z terapeutą lub psychologiem sportowym, aby pomóc Ci znaleźć równowagę. Ja najlepsze wyniki osiągam, gdy równoważę rywalizację z regeneracją i odpoczynkiem. I właśnie wtedy czuję się najszczęśliwsza.



Aby osiągnąć równowagę, szukam chwil, w których mogę skupić się na wszystkich niekoszykarskich rzeczach, które kocham. Co uwielbiasz robić poza bieżnią? Może być to zabawa z psem, słuchanie muzyki albo spędzanie czasu z rodziną. Nie ma znaczenia, jaka to aktywność, o ile daje Ci to trochę swobody psychicznej. Jeśli nie uda Ci się zrelaksować od razu, zachowaj wobec siebie cierpliwość.