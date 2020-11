Jak ziemniaki mogą zwiększyć Twoją sprawność fizyczną

Zachowaj energię na długi czas

Jeśli uprawiasz sporty wytrzymałościowe, możesz liczyć, że ziemniak doda Ci energii podczas ćwiczeń. W ramach badania prowadzonego przed Salvadora sportowcy jedli albo purée z pieczonych czerwonych ziemniaków, albo żel węglowodanowy (zawierające 120 g węglowodanów – tyle, ile dwa duże ziemniaki) co 15 minut podczas dwugodzinnej jazdy na rowerze. Jedno i drugie miało takie samo przełożenie na wynik sportowców.



„Żele są wygodne, ale są też bardziej przetworzone i zawierają mniej składników odżywczych niż ziemniaki, co sprawia, że te drugie stanowią prostsze i czystsze źródło energii” – mówi Salvador. Żele są również droższe. Pomysł z purée Cię nie przekonuje? „Jeśli masz w planach ponadgodzinny trening, przygotuj małe kawałki ziemniaka we frytkownicy beztłuszczowej (jeden ziemniak na godzinę ćwiczeń), włóż je do woreczka i sięgaj po kawałek co 15–20 minut. Natomiast jeśli Twój trening trwa krócej niż godzinę, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych węglowodanów” – mówi Kimball.