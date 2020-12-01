Jak ziemniaki mogą zwiększyć Twoją sprawność fizyczną

Ostatnie opinie na temat nowych badań podkreślały, że ziemniak stanowi dobre źródło białka, zwłaszcza dla sportsmenek. I tak właśnie jest – ale jak na warzywo.



„Jednak, jako że duży ziemniak zawiera tylko 8 gramów białka, nie może równać się z innymi nieprzetworzonymi produktami, takimi jak chude mięso lub rośliny strączkowe” – mówi Kimball. Lepiej patrzeć na to warzywo jak na źródło węglowodanów zawierające dodatkowo trochę białka – podobnie jak na masło orzechowe, które jest źródłem tłuszczu, ale również zawiera trochę białka.



Sportowcy biorący udział w badaniu Salvadora doświadczyli również niewielkich problemów z trawieniem, gdy spożywali ziemniaki, a nie sam żel lub samą wodę. „Podobnie jak w przypadku każdego innego jedzenia musisz poeksperymentować ze sposobem ich przygotowania i porą ich jedzenia, aby określić, co jest najlepsze dla Twojego ciała, zwłaszcza jeśli zamierzasz skorzystać z nich w dzień zawodów” – mówi Salvador.



Bataty mają fajniejszą nazwę i przyjemniejszy kolor, ale jeśli jesz je w odpowiedni sposób, klasyczne ziemniaki nie muszą mieć żadnych kompleksów.