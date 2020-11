Zalety zdrowotne diety śródziemnomorskiej

To styl życia

Należy pamiętać, że dieta śródziemnomorska nie odmieni wszystkiego jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Im dłużej z niej korzystasz, tym więcej widzisz korzyści. Dzięki niej możesz także żyć dłużej. Według badań opublikowanych w czasopiśmie „American Journal of Clinical Nutrition” osoby stosujące tę dietę są mniej narażone na ryzyko śmierci w porównaniu z osobami na diecie kontrolnej. Prawdopodobne wyjaśnienie? Wszystkie wymienione wcześniej korzyści zdrowotne wiążące się ze zdrową dla serca przeciwzapalną dietą. Warto wspomnieć też, że dwie z pięciu niebieskich stref – obszarów, gdzie mieszka największy procent osób w wieku ponad 100 lat – znajdują się w tym regionie Morza Śródziemnego, gdzie ludzie stosują najzdrowszą wersję tej diety (w jeszcze większym stopniu oparta jest na warzywach).



Być może najbardziej atrakcyjnym elementem tej diety jest to, że nie jest zbyt rygorystyczna. W przeciwieństwie do wielu modnych planów żywieniowych znajduje się w niej o wiele więcej produktów, które możesz jeść, niż tych, których jeść nie możesz. Nie ma w niej też ścisłych zaleceń dotyczących wielkości porcji. „Natomiast dzięki ogromnej różnorodności warzyw, owoców, ryb, warzyw strączkowych i zbóż możesz jeść naprawdę rozmaite potrawy” – mówi Maciel. To nie tylko tryb życia, który jest w stanie je wydłużyć, to tryb życia, przy którym warto zostać na całe życie.



W tym celu poeksperymentuj z nowymi warzywnymi przepisami (znajdziesz ich mnóstwo w Internecie oraz w aplikacji Nike Training Club). Poszukaj sposobów na dodanie większej ilości owoców i warzyw do ulubionych potraw – zacznij dodawać jagody do jogurtu, na kanapki kładź surowe warzywa, a kurczaka zastąp cieciorką. Podczas gotowania korzystaj z oliwy z oliwek zamiast masła i dodawaj ją do sałatek zamiast kupnych dressingów. Kilka razy w tygodniu postaw też na owoce morza. Jeśli pijesz alkohol, wybieraj czerwone wino (pamiętaj, żeby ograniczać się do jednego kieliszka wieczorem – przykro nam, w tym wypadku opcja „im więcej, tym lepiej” nie ma zastosowania). Zamiast rafinowanych ryżów i makaronów, wybieraj natomiast pełnoziarniste produkty, takie jak pszenica farro czy kamut, które na dodatek są o wiele smaczniejsze.



„Nawet jeśli nie stosujesz diety śródziemnomorskiej na co dzień, każdy jej element będzie dla Ciebie dobry” – mówi Shively. Na zdrowie!