Jak funkcjonowanie przewodu pokarmowego wpływa na ogólny stan zdrowia?

„W ludzkim ciele i na jego powierzchni znajduje się trzy razy więcej komórek mikrobów niż komórek ludzkich” – mówi Jocelyn Harrison, certyfikowana dietetyczka i współzałożycielka Pacific Nutrition Partners w Los Angeles. (Do komórek mikrobów zaliczają się wirusy, bakterie i grzyby, natomiast komórki ludzkie to m.in. białe komórki krwi, płytki krwi, komórki skóry, komórki rozrodcze czy komórki tłuszczowe). Większość z nich znajduje się w jelicie grubym i stanowią one ważną część układu odpornościowego, biorą udział w metabolizmie, wpływają na działanie mózgu itd.



Harrison dodaje, że w tej masie znajdują się zarówno pożyteczne, jak i szkodliwe mikroby, ale w zdrowym układzie pokarmowym te pierwsze mają dużą przewagę. Prawidłowa dieta bogata w zboża pełnoziarniste i błonnik oraz zdrowy tryb życia korzystnie wpływają na działanie układu pokarmowego, co przekłada się na polepszenie ogólnego stanu zdrowia.



Kiedy jednak przewagę zyskują szkodliwi mieszkańcy naszego układu pokarmowego, pojawiają się różne problemy sercowo-naczyniowe, kłopoty z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, depresja, niepokój, zmęczenie i przewlekłe stany zapalne. To z kolei powoduje stres, który wiąże się z bólami głowy, chorobami skóry, a nawet problemami ze snem. (Jeśli masz podobne dolegliwości i nie wiesz, co może być ich przyczyną, sprawdź, czy Twój układ pokarmowy jest w dobrej kondycji). Te niedogodności mogą następnie siać spustoszenie w Twoim mikrobiomie. To jednak działa w obie strony. „Jeśli usprawnisz działanie swojego układu pokarmowego, możesz w ten sposób wspomóc powrót do zdrowia innych narządów i odwrotnie” – dodaje Harrison.



Naukowcy wciąż badają te mechanizmy, choć najczęściej muszą wykorzystywać do tego celu zwierzęta, ponieważ badanie wpływu bakterii układu pokarmowego na mózg wymaga bezpośredniego dostępu do narządów, co jest niemożliwe w przypadku żywego człowieka – mówi dr Monika Fleshner, profesor wydziału fizjologii integracyjnej i Center for Neuroscience na Uniwersytecie Kolorado w Boulder, która prowadzi własne bardzo intensywne badania. Im więcej naukowcy dowiadują się o roli układu pokarmowego, tym lepiej potrafią wskazać, jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał. Oto ich zalecenia: