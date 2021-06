Wyrazy uznania: Mio Asakawa i Masami Hosono

Mio: W jaki sposób doskonalisz swój proces twórczy?



Masami: Jestem otwarta na nowe kultury i stale uzupełniam swoją wiedzę, by tworzyć fryzury, które będą pasować do moich klientów. Moim zadaniem nie jest stworzenie idealnej repliki fryzury na zdjęciu, które przyniósł mi klient. Za każdym razem tworzę coś indywidualnego, biorąc pod uwagę to, jaki jest mój klient. Aby móc to robić w ten sposób, muszę wciąż szlifować swoje umiejętności. Jeśli klient nie ma sprecyzowanej wizji swojej fryzury, biorę pod uwagę to, jakiej słucha muzyki lub jaki ma zawód. Nie mając podstawowej wiedzy z zakresu sztuki i muzyki, nie byłabym w stanie zwizualizować sobie wyglądu, jaki będzie do niego pasować, nawet jeśli pokazałby mi, co go inspiruje. Nawet sam rock and roll ma tak wiele różnych podgatunków. Jeśli klient uwielbia londyński punk z lat 70, muszę coś o tym wiedzieć, by dobrze wykonać swoją pracę. Zawsze jestem otwarta na nowe formy sztuki i kultury. Gdy współpracuję z klientami, chcę, żeby czuli, że ich rozumiem.



Mio: Na Instagramie regularnie udostępniasz swoim obserwatorom z Japonii, co dzieje się w nowojorskiej społeczności LGBTQ. Czy jest to element Twojej działalności twórczej?



Masami: Tak. Gdy przeprowadziłam się do Nowego Jorku i zobaczyłam, jak bardzo różnorodne jest to miasto, poczułam ogromną ulgę. Japonia to konserwatywny kraj i ludzie ze społeczności LGBTQ nie mają tam lekko. Wiele osób ukrywa swoją seksualność, a niektórzy pokazują swoje nieświadome uprzedzenia poprzez dyskryminujące wypowiedzi. Dzieląc się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z Nowego Jorku, chcę pokazać innym, że nie ma nic złego w byciu osobą LGBTQ.



Co sprawiło, że zaczęłaś jeździć na desce? Zwykle ludzie uważają skateboarding za sport „dla chłopaków”.



Mio: Interesuję się tą dyscypliną od dawna, ale rzeczywiście miałam wrażenie, że dziewczyny rzadko to robią. Gdy zobaczyłam, jak niektóre z nich umieszczają swoje filmiki na Instagramie, napisałam do nich i zabrały mnie do skate parku. Teraz patrzę na skateboarding jak na sport neutralny płciowo, ale chcę też, żeby świat tak go właśnie widział. Dlatego zamieszczam filmiki na Instagramie, nie tylko swoje, ale też innych dziewczyn, z którymi jeżdżę. W ten sposób ludzie mogą zobaczyć, jak dużo kobiet uprawia ten sport. Zaczęłam jeździć prawie półtora roku temu. Skaterki łączy bardzo mocna więź i czujemy się jak jedna wielka paczka przyjaciół.