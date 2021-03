Cztery wskazówki na temat treningu z ekspanderem

Ekspander wymusza dłuższą pracę mięśni

Aby stworzyć opór, który imituje obciążenie, wystarczy rozciągnąć ekspander. Im dalej to zrobisz, tym większy opór stworzysz. Zdaniem Zeeny Hernandez, dr fizjoterapii i właścicielki ośrodka Good Reps Physical Therapy w Nowym Jorku, w przeciwieństwie do wolnych ciężarów ekspandery utrzymują opór przez całość powtórzenia ćwiczenia, zwiększając czas pracy mięśni.



Jako przykład Hernandez podaje ćwiczenie z uginaniem ramion: jeśli wykonujesz je z zestawem hantli, mięśnie pracują tylko podczas unoszenia ich do góry, natomiast podczas obniżania ramion do pozycji wyjściowej przed kolejnym powtórzeniem pomaga nam grawitacja. Wykonywanie tego samego ćwiczenia z ekspanderem trzymanym w każdej dłoni i zahaczonym o stopę sprawia, że Twoje mięśnie ramion napotykają na opór przez całą długość powtórzenia, bo musisz działać wbrew grawitacji, by utrzymać kontrolę nad ciałem i nie pozwolić, by ekspander wysunął Ci się spod stopy.



Większy wysiłek dla dolnych mięśni tułowia

Nawet jeśli myślisz, że Twoja aktywność angażuje tylko nogi, tak naprawdę przez cały czas pracują też Twoje dolne mięśnie tułowia. „Przez całe ćwiczenie musisz kontrolować ekspander, co oznacza, że angażujesz wszystkie mięśnie stabilizujące Twój gorset mięśniowy bardziej niż w przypadku ćwiczeń z hantlami” – mówi Flor Beckmann, trenerka Nike Master Trainer. W zależności od wykonywanego ruchu, by utrzymać kontrolę, możesz nawet zaangażować do pracy małe i rzadko używane mięśnie w górnych i dolnych partiach ciała.



Ekspandery nadają się właściwie do każdego treningu

Według Hernandez ekspandery mogą pomóc Ci zwiększyć siłę po kontuzji bez przeciążania mięśni, a niektóre z nich idealnie nadają się do zwiększania sprawności ruchowej i równowagi. W tym przypadku lepiej sprawdzi się bardziej elastyczny ekspander w formie jednej dłuższej pętli niż ekspandery w wersji mini o kształcie koła i szerokości mniejszej niż 30 cm. Beckmann dodaje też, że dłuższe ekspandery przydają się również podczas bardziej wymagających treningów jak podciąganie na drążku lub przysiady na jednej nodze. Wystarczy do szukanego w Google ćwiczenia dodać określenie „z ekspanderem”. Pamiętaj jednak, by były to sprawdzone instrukcje od certyfikowanych trenerów lub fizjoterapeutów.



Oczywiście, aby czerpać maksymalną przyjemność z używania ekspanderów, należy odpowiednio z nich korzystać. Oto jak to robić: