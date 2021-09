Dlaczego warto dodać trening pierwotny do swojego planu treningowego

Większa mobilność

„Niezależnie od tego, czy ruszasz się z boku na bok podczas głębokich przysiadów wykonywanych w trakcie małpich podskoków, czy unosisz wysoko biodra podczas sięgania z pozycji kraba, ćwiczenia pierwotne zwykle wymagają siły oraz dużej mobilności ścięgien” – mówi Jeffrey Buxton, profesor na wydziale nauk o sporcie na Grove City College w Pensylwanii. W trakcie swoich badań udało mu się ustalić, że ludzie, którzy wykonują ćwiczenia w pozycji na czworaka dwa razy w tygodniu przez osiem tygodni, zauważają poprawę w mobilności ramion oraz bioder, a także w postawie podczas przysiadów i wypadów. (Jest to bardzo ważne, jeśli trenujesz podnoszenie ciężarów).

Należy też pamiętać, że mobilność to nie to samo co elastyczność, czyli pasywna zdolność mięśni do rozciągania się (np. to jak wysoko Twój fizjoterapeuta jest w stanie unieść Twoją rozluźnioną nogę podczas rozciągania tylnych mięśni uda). „Mobilność to stopień rozciągnięcia i kontroli, który pozwala Ci aktywnie poruszać kończynami w zakresie ruchowym stawów” – tłumaczy Buxton. W tym przypadku chodzi o to, jak wysoko jesteś w stanie samodzielnie unieść nogę w różnych kierunkach.