Dlaczego warto dodać trening pierwotny do swojego planu treningowego

Pies chodzący na tylnych łapach – zabawny widok i murowany sukces w mediach społecznościowych. Dorosły człowiek chodzący na czworaka? Widok nie jest już tak uroczy, ale korzyści z takich ćwiczeń są zaskakująco spore. Dowiedz się dlaczego.

Poruszanie się tak jak nasi czworonożni przyjaciele lub małe dzieci nazywane jest „treningiem na czworaka” (quadrupedal movement training, QMT) lub „ćwiczeniami pierwotnymi” – to sposób stary jak świat. Ten styl treningowy nie ogranicza się jednak do raczkowania – w jego skład wchodzą ćwiczenia takie jak niedźwiedzie deski, raczki, chód gąsienicy oraz uderzenie skorpiona (wszystkie można zobaczyć na YouTube). Znasz pozycję psa z głową w dół lub żabie skoki? To też ćwiczenia QMT. (Zauważ, że wszystkie mają zwierzęta w nazwie; nie ma w tym przypadku).

Wszystkie te ćwiczenia wiążą się z poruszaniem się na czworaka, a więc czymś, czego nie robimy na co dzień. Choć może to wyglądać zabawnie, taka aktywność ma wiele konkretnych zalet, takich jak: