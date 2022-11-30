W stylu Nike FC: Maria

„Piłka nożna jest dla mnie inspiracją, jeśli chodzi o pracę i osobisty styl” – mówi Maria Maleh, wszechstronnie utalentowana dyrektorka kreatywna i współzałożycielka amatorskiego klubu Hamster FC. „Jestem wielką fanką pięknych strojów piłkarskich – uwielbiam ich palety kolorów, materiały, typografię i krój”.



Spotkaliśmy się z Marią w jej domu/studio, a także w pobliżu Hackney Marshes, gdzie trenuje jej piłkarska drużyna, żeby wypróbować różne, inspirowane piłką nożną stylizacje łączące nasze najnowsze kolekcje reprezentacji narodowych i ubrania z szafy Marii. Przewiń w dół, aby zobaczyć, jak te stylizacje wyglądają.