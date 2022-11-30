W stylu Nike FC: Maria
Kultura
Od artystycznych mieszanek wzorów po nawiązania do piłkarek, wszystko, czego dotknie Maria, wyróżnia się kreatywną strategią – włączając w to sportowe stylizacje, które stworzyła razem z nami.
„Więcej niż dopasowanie” to seria artykułów o młodych, kreatywnych osobach, które łączą oryginalny styl i silne poczucie tożsamości.
„Piłka nożna jest dla mnie inspiracją, jeśli chodzi o pracę i osobisty styl” – mówi Maria Maleh, wszechstronnie utalentowana dyrektorka kreatywna i współzałożycielka amatorskiego klubu Hamster FC. „Jestem wielką fanką pięknych strojów piłkarskich – uwielbiam ich palety kolorów, materiały, typografię i krój”.
Spotkaliśmy się z Marią w jej domu/studio, a także w pobliżu Hackney Marshes, gdzie trenuje jej piłkarska drużyna, żeby wypróbować różne, inspirowane piłką nożną stylizacje łączące nasze najnowsze kolekcje reprezentacji narodowych i ubrania z szafy Marii. Przewiń w dół, aby zobaczyć, jak te stylizacje wyglądają.
„Stworzyłyśmy nasz klub jako bezpieczne miejsce, do którego każda kobieta może przyjść bez względu na to, kim jest i jaka jest. Wzajemnie się wspieramy jak siostry, co bardzo sobie cenię”.
– Maria
dyrektorka kreatywna, stylistka i współzałożycielka klubu Hamster FC
Mieszanie i łączenie
„Zawsze kochałam wizualne aranżacje” – mówi Maria, która oprócz drużyny piłkarskiej założyła również swoje studio kreatywne. W przypadku tej stylizacji nadruk w cętki jaguara, którym ozdobione jest body reprezentacji Brazylii, został zderzony i zestawiony z psychodeliczną koszulką z długim rękawem oraz metalicznymi spodniami, co daje efekt kontrolowanego wizualnego chaosu.
Wygoda + elegancja
Na koszulkę Anglii, czyli miejsca, w którym Maria mieszka, nałożyliśmy pasujący satynowy gorset i dodaliśmy akcesoria w postaci złotej biżuterii jej mamy. „Niektóre elementy mają tyle samo lat co ja” – mówi Maria. Aby zapewnić wygodę, stylizację uzupełniliśmy jeansami z wysokim stanem, ulubionym modelem butów Air Max i płaszczem w stylu retro.
Prawdziwy przełom
Niektóre podziwiane przez Marię zawodniczki pochodzą z Brazylii. „Zawsze będę pamiętać ich wpływ na moje postrzeganie piłkarek” – mówi Maria. Na wieczorne wyjście proponujemy tę miętowozieloną koszulkę w zestawie z wygodną kurtką puchową i spódnicą ze sztucznej skóry – w odcieniu atramentowej czerni, by podkreślić pełen energii akcent kolorystyczny.
Zdjęcia: Elliot James Kennedy
Stylizacje: Coco Mell
Wywiad: Grace Gordon