W stylu Nike FC: Nicole
Kultura
Kreatywność Nicole zawsze przebija się na pierwszy plan – od amatorskiego zespołu, na czele którego stoi, przez jej odważną sztukę, aż po jej osobisty styl.
„Więcej niż dopasowanie” to seria artykułów o młodych, kreatywnych osobach, które łączą oryginalny styl i silne poczucie tożsamości.
„Połączenie piłkarki z kobietą wyznaczającą trendy” – w ten sposób w wysłanym do nas e-mailu opisała swój styl Nicole Chui. Od razu wiedzieliśmy, że chcemy ją poznać.
Nicole grała w piłkę, gdy dorastała w Hongkongu, a następnie, po przeprowadzce do Londynu, na nowo odkryła miłość do tego sportu dzięki kulturze zinowej. Teraz sport jest dla niej inspiracją w każdym aspekcie życia – od sztuki, przez ubrania i amatorski zespół, aż po inkluzywną społeczność, której jest współzałożycielką.
„Ktoś powiedział kiedyś, że zawsze wyglądam tak, jakbym była gotowa do gry w piłkę nożną” – opowiada Nicole. „W moich stylizacjach zawsze podświadomie umieszczam jakiś sportowy element”. Ta artystka zajmująca się haftowaniem uwielbia mieszać i zestawiać ze sobą jasne kolory oraz zaskakujące faktury.
Spotkaliśmy się z Nicole w okolicach jej mieszkania we wschodnim Londynie oraz w pasmanterii, do której często zagląda, aby przymierzyć najnowsze produkty z kolekcji reprezentacji narodowych. Przewiń w dół, aby zobaczyć, jak naturalnie przychodzi jej łączenie piłkarskich modeli z ulubionymi ubraniami z jej szafy.
Uwolnij swoją kreatywność
„Hafty, które tworzę, są wyraziste i pełne ekspresji. Doskonale komponują się z tym, co noszę. Fioletowa koszulka reprezentacji Holandii to mój faworyt, zwłaszcza w połączeniu z moimi pomarańczowymi spodniami. Właśnie w taki sposób nosiłabym tę koszulkę, jej kolor idealnie do mnie pasuje”.
„Zacznij powoli. Zacznij od swoich przyjaciół i stopniowo idź dalej. Jeśli tworzysz przestrzeń dla czegoś ważnego, ludzie za Tobą pójdą”.
– Nicole
twórczyni, artystka zajmująca się haftowaniem i współzałożycielka klubu Baesianz FC
Myśl globalnie
„Hongkong nie występuje zwykle na wielkich turniejach, więc nie kibicuję żadnemu konkretnemu zespołowi. To, jaką koszulkę zakładam, zależy od reszty stylizacji, jej kolorystyki oraz tego, jaki mam nastrój”.
Styl i funkcjonalność
„Uwielbiam połączenie ogrodniczek ze spódnicą ze względu na różne faktury. Ta stylizacja jest naprawdę zabawa. Właśnie tak czuję się, gdy jestem z resztą klubu Baesianz FC”.
Zdjęcia: Elliot James Kennedy
Stylizacje: Coco Mell
Wywiad: Grace Gordon