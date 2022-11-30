W stylu Nike FC: Nicole

„Ktoś powiedział kiedyś, że zawsze wyglądam tak, jakbym była gotowa do gry w piłkę nożną” – opowiada Nicole. „W moich stylizacjach zawsze podświadomie umieszczam jakiś sportowy element”. Ta artystka zajmująca się haftowaniem uwielbia mieszać i zestawiać ze sobą jasne kolory oraz zaskakujące faktury.



Spotkaliśmy się z Nicole w okolicach jej mieszkania we wschodnim Londynie oraz w pasmanterii, do której często zagląda, aby przymierzyć najnowsze produkty z kolekcji reprezentacji narodowych. Przewiń w dół, aby zobaczyć, jak naturalnie przychodzi jej łączenie piłkarskich modeli z ulubionymi ubraniami z jej szafy.