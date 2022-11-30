W stylu Nike FC: AntsLive

„Moda i piłka nożna są ze sobą mocno powiązane” – mówi AntsLive, muzyk, model i piłkarz, siedząc w studiu w londyńskim Hackney, w którym nagrywa muzykę.



Jako że Ants dziesięć lat spędził, grając w piłkę, a następne osiem, trenując zespoły młodzieżowe, chodzenie w koszulkach piłkarskich i innych sportowych ubraniach także poza boiskiem jest dla niego czymś naturalnym.