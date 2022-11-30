W stylu Nike FC: AntsLive
Kultura
Ten muzyk, model i były trener drużyn młodzieżowych urodził się i wychował w Londynie – jego gust związany ze stylizacjami inspirowanymi piłką nożną ma jednak światowy charakter.
„Więcej niż dopasowanie” to seria artykułów o młodych, kreatywnych osobach, które łączą oryginalny styl i silne poczucie tożsamości.
„Moda i piłka nożna są ze sobą mocno powiązane” – mówi AntsLive, muzyk, model i piłkarz, siedząc w studiu w londyńskim Hackney, w którym nagrywa muzykę.
Jako że Ants dziesięć lat spędził, grając w piłkę, a następne osiem, trenując zespoły młodzieżowe, chodzenie w koszulkach piłkarskich i innych sportowych ubraniach także poza boiskiem jest dla niego czymś naturalnym.
„Mój menedżer czasami stara się przekonać mnie do eleganckich ciuchów, ale zazwyczaj wybieram dres” – śmieje się. „W taki sposób dorastałem, taki właśnie jestem”.
Spotkaliśmy się z Antsem w jego studiu, aby przetestować najnowsze modele z kolekcji reprezentacji narodowych. Przewiń w dół, aby zobaczyć stylizacje z ubraniami jego trzech ulubionych zespołów.
Piękna gra
„Mogę nosić dowolną koszulkę reprezentacji Brazylii. Po prostu uwielbiam te kolory. Niektórzy z moich ulubionych piłkarzy to właśnie Brazylijczycy. Jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie mam, jest koszulka z podpisem Ronaldinho, mojego ulubionego piłkarza wszechczasów”.
„Jeśli spotykam kogoś, kto interesuje się piłką nożną, lubi muzykę albo ten sam zespół, co ja, na pewno się dogadamy. To wystarczy, żeby złapać kontakt”.
– AntsLive
muzyk, model, piłkarz, były trener drużyn młodzieżowych
Styl niebieskich
„Mogliby mnie pochować w tej koszulce treningowej Francji; nie miałbym nic przeciwko temu. Jeśli chodzi o Francję, jest ona dla mnie kwintesencją mody. To, jak ubierają się ludzie w Paryżu, jest niesamowite. Gdy pojawiła się kolekcja PSG x Jordan, od razu ruszyłem do sklepu”.
Nie ma jak dom
„W przypadku Anglii nie było innej opcji. W końcu urodziłem się i wychowałem w Londynie. Nie ma nic lepszego niż moment, gdy rozpoczyna się wielki turniej. Zanurzam się wtedy w brytyjskiej kulturze – idę do pubu i oglądam mecz. Uwielbiam to”.
Zdjęcia: Elliot James Kennedy
Stylizacje: Coco Mell
Wywiad: Grace Gordon