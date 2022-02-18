W dobrym towarzystwie: dom jest tam, gdzie boisko

Na boisku do koszykówki Perth’s South Beach w mieście Fremantle (znanym też jako Freo) trwa mecz trzech na trzech. Może się wydawać, że to zwykła towarzyska rozgrywka, ale wystarczy wsłuchać się w rozmowy między zawodnikami, aby przekonać, się, że gra toczy się o konkretną stawkę: przegrani stawiają obiad.



„Ten obiad będzie przepyszny” – mówi Chris Lako, drużynowy wesołek (a przy tym najniższy zawodnik w zespole, o czym często przeciwnicy mu przypominają).



Sebit Reath, nieformalny lider grupy, uśmiecha się, kozłując piłkę. „Dla mnie będzie milkshake” – mówi 22-latek mający na swoim koncie grę w college’u w ramach stypendium. „Przygotuj się na duży rachunek. Idziemy do Nobu”. Widać, że ma ochotę na wyrafinowane japońskie jedzenie.



„Nie spodziewajcie się, że za was zapłacę” – odpowiada Chudier Lap, który w wieku 21 lat należy do najmłodszych w zespole.