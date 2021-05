W dobrym towarzystwie: dom jest tam, gdzie boisko

Wracamy na boisko, gdzie gra staje się coraz bardziej zacięta, a uwagi wymieniane są równie szybko co podania.



„Nie chce mu się rzucać”!



„Atakuj kosz”!



„Jak to jest być takim niskim”?



„O to chodzi, pokaż, jak to się robi”!



Zawodnicy grający na sąsiednich boiskach przerywają rozgrywkę, aby z bliska popatrzeć na profesjonalistów. Podziw malujący się na twarzach widzów to dowód na to, że dzięki koszykówce przybysze z Sudanu Południowego stali się lokalnymi bohaterami.



Seria gier do 11 punktów kończy się zwycięstwem drużyny Sebita 4–3. Jako najlepszy zawodnik meczu ten jeszcze przez kilka minut udziela wskazówek dzieciom oglądającym ich mecz.



Następnie koszykarze ruszają na plażę, aby ochłodzić się morską bryzą, z której słynie Fremantle i która znana jest też jako doktor Freo – świeże morskie powietrze to najlepsza odpowiedź na australijskie upały. Gdy wśród śmiechów wchodzą na piasek, od razu biegną ochłodzić się w oceanie.