Jak utrzymać motywację do trenowania w domu

Odpowiedź:

Wiesz co, koszykarzu? Nie jesteś sam. Na ostatnim roku studiów także miałam kłopoty ze znalezieniem motywacji.



Miałam mnóstwo kontuzji. Miałam też dość wstawania codziennie o 6 rano, aby iść pobiegać. Straciłam poczucie celu. A jako że WNBA dopiero raczkowała, nie myślałam o profesjonalnej grze. Byłam jednak kapitanką zespołu i wiedziałam, że chcę zakończyć studencką koszykarską karierę w odpowiedni sposób. Musiałam być przykładem dla pozostałych zawodniczek i skończyć, co zaczęłam.



Nie miej więc wyrzutów sumienia z powodu braku motywacji. To dotyczy WSZYSTKICH sportowców.



Gdy miałam te wątpliwości, musiałam zrobić krok do tyłu i zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle gram. Gdy byłam małym dzieckiem, robiłam to dla przyjemności. W college’u gra nie zawsze była już dla mnie przyjemnością. Dlaczego więc nie odpuściłam? Po wielu rozmyślaniach doszłam do wniosku, że koszykówka to mój sposób na odwdzięczenie się rodzicom. To oni zobaczyli we mnie potencjał, dzięki nim mogłam się rozwijać. Chciałam okazać im wdzięczność i robiłam to, dając z siebie wszystko każdego dnia.



To właśnie mój cel – ta świadomość pomogła mi stawić czoła każdemu wyzwaniu, z którym mierzyłam jako zawodniczka, a teraz pomaga mi w pracy trenerki.



Oboje wiemy, że uprawianie koszykówki wymaga wiele pracy. Właśnie dlatego to cel, który sobie wyznaczasz, musi Cię budzić i wkładać Ci piłkę w ręce wtedy, gdy nie ma koło Ciebie kolegów z drużyny ani trenerów. A jeśli naprawdę chcesz, aby Twój cel pomógł Ci w dłuższej perspektywie, musi być większy niż Ty i wykraczać poza sport. Jeśli grasz tylko dla mistrzostwa, co stanie się, gdy już je zdobędziesz?