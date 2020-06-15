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Uczenie dzieci podejmowania decyzji

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2020

Nike Training

Uczenie dzieci podejmowania decyzji
Uczenie dzieci podejmowania decyzji

Podejmowanie dobrych decyzji może pomóc Twoim dzieciom – i Tobie – utrzymać aktywność i zachować pozytywne nastawienie

Gdy spędzamy więcej czasu w domu, zachęcanie dzieci do ruchu może być nie lada wyzwaniem. Dlatego zgodnie z duchem inicjatywy Nike Made to Play przedstawiamy tygodniową rozpiskę sześciu zasad treningu, które dodadzą pociechom energii i zmotywują je do aktywności.

W tym tygodniu będziemy uczyć pociechy podejmowania decyzji, a wesprze nas w tym Njabulo Ngxongo, trener Nike współpracujący z firmą Sportstec w Soweto w RPA.

Zadawaj im pytania

„Bycie trenerem nie polega na mówieniu innym, co mają robić, tylko na słuchaniu i wyciąganiu wniosków” – wyjaśnia Njabulo.

Zadawaj pytania, by pokazać dzieciom, że ich opinie są dla Ciebie ważne. „Dawaj im wybór, by mogły wyrażać swoje emocje. Dzięki temu będą mogły ćwiczyć podejmowanie decyzji, a to z kolei poprawia ich zachowanie, zwiększa pewność siebie i uczy zdolności przywódczych”.

Wybierając opcje zaproponowane przez dzieci, możesz zbudować zaufanie i szacunek – z korzyścią dla obu stron.

Uczenie dzieci podejmowania decyzji
Uczenie dzieci podejmowania decyzji

Pozwól im przewodzić

Aby jeszcze bardziej zmotywować dzieci do aktywności, daj im kontrolę – niech przez jeden dzień to one decydują, co będziecie robić. „Pozwól im wyrażać siebie przez zabawę i miej otwarty umysł na ich propozycje” – doradza Njabulo. „To sprawi im radość”.

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Data pierwszej publikacji: 15 czerwca 2020

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