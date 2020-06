Uczenie dzieci podejmowania decyzji

Zadawaj im pytania

„Bycie trenerem nie polega na mówieniu innym, co mają robić, tylko na słuchaniu i wyciąganiu wniosków” – wyjaśnia Njabulo.



Zadawaj pytania, by pokazać dzieciom, że ich opinie są dla Ciebie ważne. „Dawaj im wybór, by mogły wyrażać swoje emocje. Dzięki temu będą mogły ćwiczyć podejmowanie decyzji, a to z kolei poprawia ich zachowanie, zwiększa pewność siebie i uczy zdolności przywódczych”.



Wybierając opcje zaproponowane przez dzieci, możesz zbudować zaufanie i szacunek – z korzyścią dla obu stron.