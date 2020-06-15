Uczenie dzieci podejmowania decyzji
Coaching
Nike Training
Podejmowanie dobrych decyzji może pomóc Twoim dzieciom – i Tobie – utrzymać aktywność i zachować pozytywne nastawienie
Gdy spędzamy więcej czasu w domu, zachęcanie dzieci do ruchu może być nie lada wyzwaniem. Dlatego zgodnie z duchem inicjatywy Nike Made to Play przedstawiamy tygodniową rozpiskę sześciu zasad treningu, które dodadzą pociechom energii i zmotywują je do aktywności.
W tym tygodniu będziemy uczyć pociechy podejmowania decyzji, a wesprze nas w tym Njabulo Ngxongo, trener Nike współpracujący z firmą Sportstec w Soweto w RPA.
Zadawaj im pytania
„Bycie trenerem nie polega na mówieniu innym, co mają robić, tylko na słuchaniu i wyciąganiu wniosków” – wyjaśnia Njabulo.
Zadawaj pytania, by pokazać dzieciom, że ich opinie są dla Ciebie ważne. „Dawaj im wybór, by mogły wyrażać swoje emocje. Dzięki temu będą mogły ćwiczyć podejmowanie decyzji, a to z kolei poprawia ich zachowanie, zwiększa pewność siebie i uczy zdolności przywódczych”.
Wybierając opcje zaproponowane przez dzieci, możesz zbudować zaufanie i szacunek – z korzyścią dla obu stron.
Pozwól im przewodzić
Aby jeszcze bardziej zmotywować dzieci do aktywności, daj im kontrolę – niech przez jeden dzień to one decydują, co będziecie robić. „Pozwól im wyrażać siebie przez zabawę i miej otwarty umysł na ich propozycje” – doradza Njabulo. „To sprawi im radość”.