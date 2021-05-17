Trenuj przekrojowo, by lepiej biegać

Wybierz aktywność, którą lubisz, i wykonuj ją tak, aby poziom intensywności na skali 0–10 wynosił 3 – to właśnie aktywna regeneracja. Może być to luźna jazda na rowerze, spokojna przechadzka w terenie, długi spacer albo zajęcia jogi lub pilatesu o niskiej lub średniej intensywności. Każda aktywność, która nie powoduje, że drżą Ci mięśnie, zalewasz się potem i pytasz siebie, dlaczego w ogóle to robisz, będzie OK.

Według badań przeprowadzonych na uczelni Western Colorado University aktywna regeneracja – luźna jazda na rowerze lub relaksujący spacer – pomoże Ci szybciej dojść do siebie po wymagającym biegu niż leżenie na kanapie. Może dziać się tak dlatego, że taki rodzaj ruchu zwiększa przepływ krwi do mięśni, co pomaga im w szybszej samodzielnej odbudowie – tak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Journal of Sports Sciences. Badania opublikowane w Journal of Sports Science and Medicine pokazują natomiast, że aktywna regeneracja obniża też tętno podczas uprawiania sportu oraz odczuwalny poziom zmęczenia, co oznacza, że podczas następnego biegu możesz dać z siebie więcej, a nie odczujesz takiego wysiłku.

Aby ustalić, jak często stawiać na aktywną regenerację i jaką jej formę wybrać, skorzystaj z rady trenera Bennetta: „Zadaj sobie pytanie: czy będę czuć się po tym lepiej czy gorzej?”. W aktywnej regeneracji – i całym treningu przekrojowym – nie chodzi w końcu tylko o fizyczne korzyści podczas biegu.

„Prawdziwym celem treningu przekrojowego jest emocjonalny lub duchowy kop, który pomaga Ci podczas kolejnego biegu” – mówi. „Ta aktywność ma dodać Ci pewności siebie lub spokoju w trakcie biegu. O to właśnie chodzi”.