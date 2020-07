Trenuj przekrojowo, by lepiej biegać

Unikanie kontuzji dzięki treningowi przekrojowemu

Zacznijmy od unikania kontuzji. Być może nie jest to najatrakcyjniejsza część treningu przekrojowego, ale to czynnik, bez którego nie ma mowy o postępach w bieganiu. „Dzieje się tak, ponieważ zanim Twoje mięśnie, ścięgna i więzadła staną się wystarczająco sile, aby wytrzymać bieganie po chodniku, musi minąć trochę czasu” – wyjaśnia Ian Klein, specjalista ds. fizjologii wysiłku, treningu przekrojowego i zapobiegania urazom na Uniwersytecie Ohio. „Trening przekrojowy stanowi dla ciała odpowiednik biegania, który pomaga mu zwiększyć siłę, nie obciążając go jednak na tyle, aby doszło do kontuzji” – dodaje.



„Pomyśl o jeździe na rowerze, pływaniu czy ćwiczeniach na orbitreku. Każde z tych ćwiczeń kardio angażuje mięśnie wykorzystywane podczas biegania, a jednocześnie nie wiąże się z typowymi dla tej aktywności obciążeniami, co zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji” – mówi Jason Fitzgerald, trener Amerykańskiego Związku Lekkiej Atletyki i twórca programu treningowego Strength Running. „Jeśli mam przed sobą dwóch biegaczy, którzy przebiegają 60 km tygodniowo, ale tylko jeden z nich poświęca dodatkowe dwie godziny na ćwiczenia aerobowe, właśnie jemu daje większe szanse na lepszy wynik” – mówi. „Trening przekrojowy jest jak bieganie dodatkowych kilometrów”.