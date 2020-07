Najlepszy trening siłowy, który poprawi Twoje biegowe wyniki

Prosta zmiana

Wypady w tył.



To podstawowe ćwiczenie przynosi biegaczom wiele korzyści. „Wypady w tył zmuszają ciało do utrzymania równowagi i poprawiają naszą formę podczas biegu” – mówi Bennett. Mięśnie głębokie stabilizują całe ciało podczas ćwiczenia, co wzmacnia mięśnie skośne, brzucha oraz dolnej części pleców. „Samo wykonanie wypadu pozwala pracować nad mięśniami czworobocznymi, pośladków i tylnej części ud, które stabilizują kolana i dają im wsparcie. W rezultacie zyskasz więcej energii podczas biegu” – dodaje.



Jeśli spojrzysz na bieg w zwolnionym tempie, możesz zauważyć, że każdy ruch wygląda jak mały wypad, dlatego to ćwiczenie jest tak bardzo ważne. Jak wyjaśnia Bennett, podczas wypadu używasz raz jednej, raz drugiej nogi, dzięki czemu pracujesz nad równowagą pomiędzy obiema stronami ciała. Wiesz, nad którą stroną musisz jeszcze popracować lub które miejsce zregenerować za pomocą pianki do rolowania.



Dlaczego lepiej wykonywać wypady w tył, a nie do przodu? Bo podczas wypadu w tył łatwiej utrzymać prawidłową postawę. Według Bennetta podczas wypadu do przodu ludzie często wypychają przednie kolano za linię kostki, za bardzo je w ten sposób obciążając. Trudniej jest to zrobić podczas wypadu w tył. Koreańscy badacze zauważyli, że wypady w tył powodują mniejsze ryzyko kontuzji i aktywują więcej włókien mięśniowych w nogach niż inne wersje tego ćwiczenia.



Dodaj wypady w tył do swojego treningu siłowego – zacznij od pięciu powtórzeń na każdą nogę. Na początku nie zauważysz większej różnicy, ale po tygodniu, gdy już wzmocnisz swoje ciało, możesz zwiększyć ich liczbę do dziesięciu. Jak już to opanujesz, spróbuj zatrzymać się na 5 sekund w momencie, gdy ciało znajduje się w obniżonej pozycji. Kolejny etap – wykonuj wypady z 1–1,5 kg hantlami, a potem zwiększ stopień trudności, dodając do tego 5-sekundową pauzę.



„Stopniowe podnoszenie poziomu trudności przynosi więcej korzyści niż zbyt szybkie zwiększanie obciążenia, które może doprowadzić do kontuzji” – mówi Bennett. „Paradoksalnie, to właśnie metoda małych kroków zbliża nas najszybciej do sukcesu”.