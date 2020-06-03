Stek z łaty wołowej z opiekanymi ziemniakami

Odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2020

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Stek z łaty wołowej z opiekanymi ziemniakami

Smaczny posiłek gotowy w 40 minut. Dla 4 osób.

To coś całkiem innego niż tradycyjne mięso z warzywami. Wypróbuj ten niezwykły przepis i dodaj swoim potrawom odrobiny pikanterii.

To aromatyczne danie jest bogate w białko i nie zawiera glutenu, nabiału ani orzechów.

Składniki

1 kg małych ziemniaków
300 g pomidorków cherry
1 łyżka oliwy z oliwek
1 cytryna
1 ząbek czosnku
1 szklanka posiekanej pietruszki
2 łyżki oliwy z oliwek
2 szklanki rukoli
stek z łaty wołowej 600 g

Składniki

998 g małych ziemniaków
300 g pomidorków cherry
15 ml oliwy z oliwek
1 cytryna
1 ząbek czosnku
25 g posiekanej pietruszki
30 ml oliwy z oliwek
150 g rukoli
stek z łaty wołowej 600 g

Sposób przygotowania

  1. Rozgrzej piekarnik do 204,4°C. Umyj oraz wysusz ziemniaki i pomidorki. Ułóż je na blasze do pieczenia, skrop oliwą oraz przypraw solą i pieprzem do smaku. Piecz od 20 do 30 minut.
  2. Obierz czosnek i przepuść go przez praskę. Dodaj pietruszkę, skórkę i sok z cytryny, oliwę z oliwek i sól. Przygotowanym sosem polej rukolę.
  3. Podsmaż stek na dużym ogniu na patelni z każdej strony. Przypraw solą i pieprzem do smaku. Odstaw na 10 minut i pokrój na cienkie plasterki. Nałóż mięso na talerz, na rukoli połóż ziemniaki i pomidorki. Smacznego!

Sposób przygotowania

  1. Rozgrzej piekarnik do 204,4°C. Umyj i wysusz ziemniaki i pomidorki. Ułóż je na blasze do pieczenia, skrop oliwą oraz przypraw solą i pieprzem do smaku. Piecz od 20 do 30 minut.
  2. Obierz czosnek i przepuść go przez praskę. Dodaj pietruszkę, skórkę i sok z cytryny, oliwę z oliwek i sól. Przygotowanym sosem polej rukolę.
  3. Podsmaż łatę wołową na dużym ogniu na patelni z każdej strony. Przypraw solą i pieprzem do smaku. Odstaw na 10 minut i pokrój na cienkie plasterki. Nałóż mięso na talerz, na rukoli połóż ziemniaki i pomidorki. Smacznego!

Wartość odżywcza jednej porcji

653 kcal
59 g węglowodanów
50 g białka
24 g tłuszczu

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Data pierwszej publikacji: 3 czerwca 2020

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