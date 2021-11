Poznaj kobietę, która promuje tokijską kulturę skateboardingową

Wcześniej jeździłam na rowerze BMX w parku Komazawa. Pewnego dnia dziewczyna, z którą się przyjaźniłam, dała mi starą deskę. Scena BMX-owa jest zdominowana przez mężczyzn. Jeśli chodzi o różne triki, często miałam wrażenie, że facet dałby radę to zrobić, ale ja już nie. Na scenie skateboardingowej jest natomiast o wiele więcej dziewcząt, więc wspólne treningi są o wiele przyjemniejsze. Wszyscy zaczynają jeździć, gdy są nastolatkami albo tuż po 20. urodzinach, a ja miałam już 29 lat. Otaczają mnie dziewczyny, które razem ze swoimi rodzicami myślą o przejściu na zawodowstwo od bardzo młodego wieku, oraz dziewczyny, które ciężko trenują przed zawodami. Są też jednak osoby, które jeżdżą dla przyjemności, tak jak ja.

Niezależnie od poziomu umiejętności, wieku, narodowości czy płci, każdy daje tu z siebie wszystko. Gdy w końcu komuś z nas uda się coś nowego, wszyscy się cieszymy. Bardzo mi się to podoba i właśnie to przyciągnęło mnie do tego sportu. Doszło do tego, że praca przez osiem godzin dziennie zaczęła wydawać mi się pozbawiona sensu. Zdałam sobie sprawę, że lepiej spędzić życie, robiąc to, co lubię. To z kolei sprawiło, że postanowiłam spędzać jak najwięcej czasu, dobrze się bawiąc. Spontanicznie zdecydowałam się więc rzucić pracę. Teraz, jeśli nie zajmuję się akurat freelancerskimi zleceniami, jeżdżę, gdy tylko mam na to ochotę, a w wolnych chwilach pracuję nad Skate Girls Snap.