Biegaj jeszcze lepiej – bez treningu biegowego

3. Rozciąganie po biegu



„Przed treningiem musisz się rozgrzać, natomiast po treningu – ochłonąć. A to oznacza rozciąganie” – mówi Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym. Dzięki temu z Twojego ciała schodzi napięcie i jeszcze zanim zacznie narastać w Tobie stres, rozpoczyna się proces regeneracji. „Wcale nie musisz poświęcać na to wiele czasu. Rozciąganie powinno być jednak relaksem. Nigdzie się nie śpiesz” – mówi Bennett.



„Skup się na mięśniach, które są najbardziej napięte” – radzi Robyn LaLonde, trenerka NRC z Chicago. Nie zapominaj o łydkach, ścięgnach udowych, mięśniu gruszkowatym i mięśniach pośladków. Nie wiesz, od czego zacząć? Wypróbuj te trzy ćwiczenia:



ŁYDKI

Stań na stopniu z jedną piętą wysuniętą za krawędź. Powoli obniżaj piętę, aż poczujesz, że łydka się rozciąga. Przytrzymaj nogę w tej pozycji przez 3–4 sekundy i wróć do pozycji początkowej. Wykonaj trzy powtórzenia, zamień stronę i powtórz.



ŚCIĘGNA UDOWE

Wyprostuj prawą nogę przed siebie, z piętą na dole i palcami skierowanymi ku górze. Ugnij lewą nogę. Wypchnij biodra do tyłu i wychyl się, aby dotknąć palców prawej nogi. Dzięki temu rozciągniesz jej tylną część. Utrzymaj pozycję przez 3 sekundy i wróć do pozycji początkowej. Wykonaj trzy powtórzenia, zamień stronę i powtórz.



MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY I MIĘŚNIE POŚLADKÓW

Stań w rozkroku ze stopami na szerokości bioder. Zegnij nogę w kolanie i przyciągnij prawą kostkę do lewego kolana, tak aby prawe kolano było wygięte do boku. Następnie wykonaj przysiad, wypychając biodra do tyłu. Utrzymaj tę pozycję przez 3–5 sekund i wróć do pozycji początkowej. Wykonaj trzy powtórzenia, zamień stronę i powtórz.



4. 7-dniowy plan treningowy



Oczywiście możesz iść pobiegać w każdej chwili, dowolnego dnia i przebiec tyle, ile chcesz. Jednak jeśli opracujesz plan na cały tydzień i uwzględnisz w nim to, kiedy, gdzie i jak daleko pobiegniesz, szanse na to, że faktycznie uda Ci się wyjść pobiegać wzrosną. „Sama idea planu działa motywująco i pomaga zbudować regularność, dzięki której bieganie stanie się nawykiem” – mówi Bennett.



Opracowując plan, weź pod uwagę trzy ważne treningi: biegi długodystansowe zwiększające wytrzymałość, sprinty i interwały pozwalające popracować nad szybkością i luźne biegi regeneracyjne po intensywnym wysiłku. „Ich połączenie sprawi, że staniesz się bardziej wszechstronnym biegaczem” – mówi Bennett. Potrzebujesz więcej wskazówek? Zapoznaj się z planami treningowymi z aplikacji Nike Run Club – znajdziesz tam wszystko od treningów do biegów na 5 km po treningi do maratonu. (Sprawdzą się świetnie, nawet jeśli nie przygotowujesz się do zawodów).