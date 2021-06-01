Biegaj jeszcze lepiej – bez treningu biegowego

Czeka Cię długi bieg lub wyścig? Skup się na tym, aby utrzymać dobre nawodnienie organizmu przez cały czas. Może to być trudniejsze, niż się wydaje, więc przynajmniej pij dużo wody w tygodniu poprzedzającym bieg. „Jeśli postanowisz nadrobić zaległości na dzień przed zawodami lub, co gorsza, dopiero w dniu startu, nie pozbędziesz się negatywnych skutków odwodnienia, które możesz zacząć wówczas odczuwać” – wyjaśnia Ryan Maciel dyplomowany dietetyk i główny trener ds. odżywiania w Precision Nutrition. Efekty te mogą być bardziej odczuwalne, niż Ci się wydaje.



Pocąc się, tracisz elektrolity i płyny, których Twój organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Jak mówi Maciel, Twoje mięśnie otrzymują również mniej krwi niż zwykle, ponieważ znaczna jej część zostaje przekierowana z pracujących mięśni na skórę, aby wspomóc proces pocenia się. Mniejszy przepływ krwi równa się mniejszej zdolności Twoich mięśni do ciężkiej i długiej pracy. Oznacza to również, że serce musi pracować ciężej, aby przepompować pozostałą krew, co obciąża też układ sercowo-naczyniowy. Wszystko to może sprawić, że zwyczajny bieg będzie dla Ciebie czymś zupełnie beznadziejnym.



Poza zwiększeniem wydajności nawadnianie organizmu może również pomóc Ci zachować jasność umysłu. Strata ponad 2% masy ciała z powodu odwodnienia może mieć negatywny wpływ na funkcje poznawcze – wynika z metaanalizy opublikowanej w czasopiśmie „Medicine & Science in Sports & Exercise”. W takiej sytuacji trudno dać z siebie wszystko podczas biegu (i ogólnie zachować czujność).



W celu zachowania siły i energii (także umysłowej) Maciel zaleca sportowcom spożywanie od 12 do 16 szklanek wody dziennie – czyli około jednej szklanki na każdą godzinę snu. Radzi też, żeby zwiększyć tę ilość, jeśli podczas ćwiczeń dużo się pocisz.