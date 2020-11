Jak zasnąć na żądanie

1. Poczekaj na odpowiedni moment

Położenie się do łóżka, aby nadrobić godziny stracone podczas bezsennej nocy, może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Możesz skończyć, przewracając się z boku na bok i pytając siebie: „Czemu nie mogę zasnąć?”. „Jeśli natomiast posiedzisz trochę dłużej, Twoje ciało zmęczy się i naturalnie będzie chciało zasnąć” – tłumaczy Gupta. Krótko mówiąc, zmęczenie to nie to samo co senność, na którą warto poczekać przed otuleniem się kołdrą. Nie masz pewności, czy to już? Twoje ciało Cię o tym poinformuje (ciężkie powieki, nieustanne ziewanie), nie odwrotnie.



2. Daj odpocząć umysłowi

Pobudzenie – jeśli chodzi o gonitwę myśli, a nie kwestie związane z seksem – może powstrzymać Cię przed szybkim zaśnięciem. Gupta poleca zastosowanie „blokady zmartwień” lub spisanie wszystkiego, czym się przejmujesz, przed pójściem spać lub w momencie pojawienia się niepokojącej myśli, gdy akurat zasypiasz. W ten sposób przynajmniej na chwilę masz o jedną lub wiele myśli mniej, którymi musisz się martwić.



3. Zabierz w nowe miejsce coś znajomegoPodróże – nawet do domu rodziców – mogą powodować zaburzenia snu lub „efekt pierwszej nocy”, ponieważ nie jesteś w swojej przestrzeni. „W końcu Twoje ciało powinno się do tego przyzwyczaić, ale aby lepiej spać od samego początku, zabierz ze sobą własną poduszkę lub kilka osobistych drobiazgów, jak zdjęcie (prawdziwe, patrzenie na ekran telefonu się nie liczy)” – radzi Gupta. „Rozpakowanie walizki zamiast ciągłego wyciągania z niej rzeczy również może pomóc Ci »oswoić przestrzeń«” – mówi. „Dzięki temu poczujesz się bardziej komfortowo, co w rezultacie pomoże Ci szybciej odpłynąć”



4. Połóż się i zrelaksuj

Sen to inna kwestia niż trening czy odżywianie: „Im mocniej starasz się zasnąć, tym trudniejsze się to staje” – tłumaczy Gupta. Natomiast bronienie się przed snem przez powtarzanie sobie, że nie możesz zasnąć, lub patrzenie się w jeden punkt na suficie może sprawić, że zaśniesz. Tę tzw. „paradoksalną intencję” może wyjaśnić fakt, że sen jest aktywnością pasywną. Im mniej próbujesz, tym większe szanse, że Ci się uda.



Te wskazówki sprawią, że zaczniesz sypiać lepiej, ale nie zmieni się to z dnia na dzień. Gupta zaleca postępowanie zgodnie z nimi przez kilka tygodni, dopiero wtedy można zobaczyć ich efekty. Kto wie? Być może teraz znajomi i rodzina zaczną zazdrościć Tobie.