Jak się podnieść po poważnej porażce

A więc w tym sezonie macie mniej utalentowany zespół. Cóż, zdarza się. W jaki sposób dopasujesz się do tej sytuacji? Jako że Twoja drużyna składa się teraz z młodszych zawodniczek, możesz wziąć na siebie rolę liderki. Bądź dla nich inspiracją. Zawsze fascynowały mnie mentalne aspekty sportu. W college’u studiowałam nawet neuronauki. Prawdopodobnie intuicyjnie zdajesz sobie sprawę z tego, że im większa jest Twoja pewność siebie, tym lepiej grasz i szybciej się uczysz. Zacznij więc od pracy nad tym elementem.



Gdy byłam zawodniczką, starałam się budować pewność siebie innych na wiele różnych sposobów: przybijałam z nimi piątki, mówiłam im, że świetnie zagrały, oferowałam podwózkę do domu i rozmawiałam o tym, co poszło dobrze. Takie małe rzeczy dają ludziom pewność siebie do przekraczania swoich ograniczeń. A zbudowane w ten sposób relacje to właśnie to, co liczy się najbardziej – nie porażki ani nawet zwycięstwa.



Jeśli zaś chodzi o to, że to Twój ostatni sezon, pamiętaj, że to Ty wyznaczasz sobie limity. W 2000 roku, gdy otrzymałam swoją pierwszą pracę jako trenerka tenisa i koszykówki, nie traktowałam tego jako prawdziwej pracy. Po 20 latach w tym zawodzie mogę powiedzieć, że nie mogłabym być szczęśliwsza. Być może będzie to ostatni raz, gdy założysz koszulkę reprezentacji szkoły. Nie musi to jednak oznaczać, że Twoja sportowa kariera dobiegnie końca. Wszystko zależy od Ciebie – to Ty decydujesz, kiedy powiedzieć sobie dość. I w jaki sposób.



Trenerka Banghart