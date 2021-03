Zapytaj trenera: jak przestać szukać wymówek?

Mój ojciec nigdy nie uczestniczył w moim życiu. A kiedy na studiach byłam już samodzielna, ponownie dopadło mnie uczucie odrzucenia i porzucenia, które odczuwałam jako dziecko. Zaczęłam się przetrenowywać, żeby uciec przed tymi uczuciami i wkrótce doznałam złamania kości w stopie, przez co nie mogłam w ogóle ćwiczyć. Potem miałem odprysk kości, później pojawiły się problemy z sercem.



Miałam naprawdę trudny czas.



Na szczęście moja trenerka wiedziała, co robić. Dzięki jej pomocy spotkałam się z psychologiem sportowym, który nauczył mnie, jak radzić sobie z tym wszystkim. Nauczyłam się, że wszyscy mamy impulsy ciągnące nas w różnych kierunkach, niektóre pozytywne, a niektóre negatywne. Z czasem, dzięki praktyce, możemy wybrać, które z nich wybierzemy. Możemy wybrać świetne nastawienie i ciężką pracę.



Myślę, że psycholog sportowy mógłby Ci pomóc, ponieważ zastanawiam się, czy brak wsparcia nie wiąże się z jakimiś problemami, przed którymi uciekasz.



Coś powstrzymuje Cię przed graniem w grę, którą kochasz. To na Tobie spoczywa odpowiedzialność, aby dowiedzieć się, co to jest. Gdy to zrobisz, możesz zacząć uczyć się kochać siebie i dążyć do doskonałości we wszystkim, co robisz.



Mam wrażenie, że w głębi duszy czujesz wdzięczność za to, że jesteś na uczelni i w drużynie. Posłuchaj więc tego impulsu i pozwól, by poprowadził Cię do przodu.



Trenerka Fargas