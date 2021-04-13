Jak przestać porównywać siebie z innymi na siłowni

Zapytaj trenera: jak przestać się porównywać z przyjaciółką w świetnej formie?
Coaching
Miłośniczka ćwiczeń zazdrości swojej przyjaciółce wyników, ale Joni Taylor z Georgii uświadamia jej, że przecież nie wie, ile wyrzeczeń może ją to kosztować.
Dział „Zapytaj trenera” to porady, które pomogą Ci utrzymać odpowiednią motywację.
Pytanie:
Trenerko,
Ćwiczę właściwie od zawsze. Obecnie biorę udział w progresywnych zajęciach HIIT online, biegam kilka razy w tygodniu i praktycznie każdego ranka uprawiam jogę. Niedawno zaczęłam też jeść więcej produktów pochodzenia roślinnego. Zasadniczo jestem zadowolona z mojej aktywności fizycznej oraz diety. Jednak ostatnio moja bliska przyjaciółka zaczęła podnosić ciężary i dokonała kilku zmian w swojej diecie, co niesamowicie wzmocniło ją fizycznie. Powinnam się z tego cieszyć, prawda? Jest zupełnie odwrotnie – wściekam się. Mówiąc szczerze, zawsze była trochę leniwa, więc mam wrażenie, że to niesprawiedliwie, że ćwiczę dłużej niż ona, a nie mam takich wyników. Gdy ćwiczę, myślę o JEJ treningach, a gdy robię zakupy – o JEJ diecie. Zaczynam się nienawidzić za to, że nie potrafię cieszyć się jej sukcesami. Jak wrócić na dobre tory i wyrwać się z tej szalonej pętli?
Oceniająca i zazdrosna
24-letnia miłośniczka ćwiczeń
Odpowiedź:
Doceniam Twoją szczerość – do takich uczuć bardzo ciężko się przyznać. Też przez to przechodziłam.
Zdarza się, że gdy widzę, jak ktoś na bieżni obok mnie zwiększa tempo, nagle robię to samo, mimo że jeszcze przed chwilą moje tempo wydawało mi się odpowiednie.
Gdy się na tym łapię, mówię sobie: „Co ty robisz? Nie znasz tej osoby. Jesteś na siłowni czwarty dzień z rzędu, więc nie dziw się, że komuś innemu łatwiej podkręcić tempo”. Muszę się zresetować, aby móc wybrać to, co najlepsze dla mnie i dla mojego ciała, a nie zajmować się tym, co dzieje się obok.
Byłam jednak też po drugiej stronie. Ludzie mówili mi, że nienawidzą mnie za moje ramiona, ponieważ wiedzieli, że nie muszę podnosić ciężarów, aby mieć takie mięśnie; to po prostu genetyka. Nie przypisuję sobie za to żadnych zasług, ale nie sprawia to, że przestają mi zazdrościć.
To normalne, że czujesz to, co czujesz. Musisz po prostu nauczyć się przyłapywać się w takich momentach, brać głęboki oddech i przypominać sobie o kilku kwestiach.
Często bywamy dla siebie zbyt surowe.
Po pierwsze, gdy przyłapiesz się na myśleniu, że ona ma łatwiej, przypomnij sobie, że to tylko Twoja teoria. Nie wiesz, jak ciężko ćwiczy ani co je. Może każdego ranka budzi się dwie godziny wcześniej, aby poćwiczyć. Może od sześciu miesięcy nie tyka alkoholu.
Mimo wszystko to prawda, że ciała poszczególnych osób inaczej reagują na te same ćwiczenia. Mam przyjaciółkę, która nie ćwiczy za dużo, jednak gdy już się na to zdecyduje, potrafi zgubić wagę dosłownie w mgnieniu oka. Być może Twoja przyjaciółka, która nie jest tak pilna jak Ty, ma metabolizm, który pozwala jej łatwo dojść do świetnej formy.
Jest również możliwe, że doświadcza właśnie korzyści „miesiąca miodowego” nowego treningu, podczas którego rezultaty są szybko widoczne. Pamiętaj, że gdy rozpoczynasz nowy plan treningowy, Twoje ciało musi włożyć wiele wysiłku w dostosowanie się do niego, więc spala więcej kalorii i angażuje więcej mięśni, zanim przyzwyczai się do niego i nauczy się działać wydajniej.
Sama mogłam się o tym przekonać. Niedawno urodziłam dziecko i starałam się wrócić do mojej idealnej wagi, jednak z powodu lockdownu nie mogłam korzystać z siłowni. Wyciągnęłam więc stare płyty DVD z treningami HIIT (oraz mój stary odtwarzacz DVD!), których nie ruszałam od 15 lat. Dzięki wykonywaniu treningów innego rodzaju byłam w stanie zrzucić zbędne kilogramy szybciej, niż gdybym kontynuowała swój standardowy plan.
Możesz spróbować czegoś nowego i zobaczyć, co się stanie. Jednak proszę, zdecyduj się na to, tylko jeśli Twój plan treningowy naprawdę Cię nie zadowala. Wygląda na to, że włożyłaś wiele wysiłku w to, aby odkryć, co Ci odpowiada. Wydajesz się też bardzo zdyscyplinowana i dobrze poinformowana. Często bywamy dla siebie zbyt surowe. Nie rezygnuj ze swoich planów, jeśli tak naprawdę nie chcesz tego robić. To, że nie wyglądasz jak Twoja przyjaciółka, nie znaczy, że poniosłaś porażkę.
Jeśli jednak uznasz, że nie podobają Ci się Twoje treningi – masz problem z motywacją, a każde powtórzenie to dla Ciebie tortura – nie wahaj się ich zmienić. Możliwe, że te negatywne uczucia biorą się również z tego, że nie czerpiesz z ćwiczeń radości.
Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, daj sobie czas na zastanowienie się nad swoją motywacją do ćwiczeń i zdrowej diety. Ćwiczysz po to, aby wyglądać w określony sposób? Mnie to osobiście nie wystarcza. Ćwiczenia są dla mnie ważnym elementem dbania o samą siebie. Pozwalają mi się odstresować i myśleć trzeźwo; wiem też, że dzięki nim będę zdrowsza na starość. Właśnie ta świadomość sprawia, że dalej to robię i skupiam się na sobie każdego dnia.
Jeśli masz problem z motywacją, a każde powtórzenie to dla Ciebie tortura – nie wahaj się zmienić swoich ćwiczeń.
Gdy już odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego ćwiczysz, będzie Ci łatwiej docenić swoje poświęcenie oraz to, jak ciężko trenujesz i jak silna się stałaś. Możesz zyskać w ten sposób pewność siebie, która pozwoli Ci wrzucić na luz i powiedzieć: „OK, robię swoje, inne osoby robią swoje – każdy osiąga cele po swojemu”. Być może uda Ci się też cieszyć sukcesami przyjaciół – a to uczucie jest nagrodą samą w sobie.
Trenerka Taylor
Joni Taylor jest główną trenerką koszykówki na Uniwersytecie Georgii. W 2016 otrzymała nagrodę Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year. Na swoim koncie ma pracę na Uniwersytecie Stanu Luizjana, Uniwersytecie Alabamy, Uniwersytecie Technologicznym w Luizjanie oraz Uniwersytecie Troy. Była wyróżniającą się zawodniczką na Uniwersytecie Alabamy. Z 716 punktami, 555 zbiórkami i 103 blokami na koncie zajmuje czwarte miejsce na uniwersyteckiej liście wszech czasów. W trakcie gry w Alabama Crimson Tide zdobyła ze swoją drużyną dwa tytuły NCAA i wygrała dwa turnieje WNIT. Taylor została również uhonorowana licznymi nagrodami za jej działalność na rzecz społeczności.
Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak poprawić swoje nastawienie związane ze sportem lub dbaniem o formę, wyślij wiadomość na adres askthecoach@nike.com.
Ilustracje: Harrison Freeman
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