Jak przestać porównywać siebie z innymi na siłowni

Jest również możliwe, że doświadcza właśnie korzyści „miesiąca miodowego” nowego treningu, podczas którego rezultaty są szybko widoczne. Pamiętaj, że gdy rozpoczynasz nowy plan treningowy, Twoje ciało musi włożyć wiele wysiłku w dostosowanie się do niego, więc spala więcej kalorii i angażuje więcej mięśni, zanim przyzwyczai się do niego i nauczy się działać wydajniej.



Sama mogłam się o tym przekonać. Niedawno urodziłam dziecko i starałam się wrócić do mojej idealnej wagi, jednak z powodu lockdownu nie mogłam korzystać z siłowni. Wyciągnęłam więc stare płyty DVD z treningami HIIT (oraz mój stary odtwarzacz DVD!), których nie ruszałam od 15 lat. Dzięki wykonywaniu treningów innego rodzaju byłam w stanie zrzucić zbędne kilogramy szybciej, niż gdybym kontynuowała swój standardowy plan.



Możesz spróbować czegoś nowego i zobaczyć, co się stanie. Jednak proszę, zdecyduj się na to, tylko jeśli Twój plan treningowy naprawdę Cię nie zadowala. Wygląda na to, że włożyłaś wiele wysiłku w to, aby odkryć, co Ci odpowiada. Wydajesz się też bardzo zdyscyplinowana i dobrze poinformowana. Często bywamy dla siebie zbyt surowe. Nie rezygnuj ze swoich planów, jeśli tak naprawdę nie chcesz tego robić. To, że nie wyglądasz jak Twoja przyjaciółka, nie znaczy, że poniosłaś porażkę.



Jeśli jednak uznasz, że nie podobają Ci się Twoje treningi – masz problem z motywacją, a każde powtórzenie to dla Ciebie tortura – nie wahaj się ich zmienić. Możliwe, że te negatywne uczucia biorą się również z tego, że nie czerpiesz z ćwiczeń radości.



Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, daj sobie czas na zastanowienie się nad swoją motywacją do ćwiczeń i zdrowej diety. Ćwiczysz po to, aby wyglądać w określony sposób? Mnie to osobiście nie wystarcza. Ćwiczenia są dla mnie ważnym elementem dbania o samą siebie. Pozwalają mi się odstresować i myśleć trzeźwo; wiem też, że dzięki nim będę zdrowsza na starość. Właśnie ta świadomość sprawia, że dalej to robię i skupiam się na sobie każdego dnia.