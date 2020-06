Jak sprawić, żeby bieganie na bieżni treningowej nie było nudne

01. Rozgrzej się

Przed każdym biegiem należy przeprowadzić rozgrzewkę, a szczególnie wtedy, kiedy na bieżni chce się zrobić trening szybkościowy lub interwałowy. „Dzięki rozgrzewce przyśpiesza krążenie i rośnie temperatura ciała, a do tego zwiększa się koordynacja i zakres ruchów” – mówi trenerka NRC z Chicago, Robyn LaLonde. „To wszystko przekłada się na lepszą formę i większą szybkość”.



Biegnij swobodnie przez 5–10 minut, a potem wykonaj kilka lekkich ćwiczeń, jak skip A, skip C, wykroki lub wymachy nogami, aby jeszcze bardziej rozluźnić mięśnie.



02. Utrzymuj postawę i pozycję

Nikt nie chce spaść z bieżni, więc ćwiczący zazwyczaj pochylają się ku konsoli. Jednak sprawia to, że nie utrzymuje się swojej naturalnej postawy, mówi Woods. Jej rada: „Spójrz na swoje stopy. Jeśli wykraczają poza przód taśmociągu, jesteś zbyt blisko konsoli. Zrób pół kroku w tył, aby móc naturalnie poruszać ramionami i kolanami.



Tylko nie patrz ciągle w dół! „Twój pęd jest skierowany tam gdzie Twój wzrok” – wyjaśnia Woods. Nie wpatruj się za długo w podłogę, bo cała energia, która powinna pchać Cię do przodu, zacznie ciągnąć Cię w dół.



Powinno się też unikać trzymania uchwytów bieżni, ostrzega Woods. Opieranie się o poręcze może zakłócić postawę. A zamiast przejmować się przyciskami i ekranami na maszynie w celu mierzenia intensywności, wyobraź sobie prostą skalę od 1 do 10 – im wyższa liczba, tym więcej dajesz z siebie.



I wreszcie – należy to zaznaczyć – dzwonienie i pisanie zostaw na potem. Gdy jesteś na bieżni, musisz ograniczyć czynniki rozpraszające uwagę (chyba że chcesz zostać bohaterem popularnego filmiku w internecie).