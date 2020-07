Pory posiłków mogą być ważniejsze niż to, co jesz

W jakich godzinach najlepiej jeść? Oto rady ekspertów i wyniki badań:

Śniadanie: „Wstrzymaj się z jedzeniem przez godzinę lub dwie po przebudzeniu i staraj się zachować regularność” – mówi Panda. Dlaczego? „Po obudzeniu masz podwyższony poziom melatoniny, hormonu snu, we krwi, co utrudnia produkcję insuliny, hormonu, którego ciało potrzebuje do rozbicia i wykorzystania węglowodanów” – wyjaśnia. Jeśli możesz, postaraj się zaspokoić swoje kaloryczne zachcianki związane z cukrem podczas śniadania. Według badań opublikowanych w czasopiśmie „The Journal of Nutrition” śniadanie będące największym posiłkiem w trakcie dnia pomaga zachować zdrowy wskaźnik masy ciała (BMI); inne badania wskazują natomiast, że może mieć to dobry wpływ na sen. Duże śniadanie pomaga kontrolować głód w trakcie dnia, co pozytywnie wpływa na wagę oraz hormony snu. Zjedzenie lub wypicie o tej porze czegoś słodkiego, np. muffina lub szklanki soku pomarańczowego, może wywołać delikatniejszą odpowiedź insulinową niż w przypadku spożycia tych produktów wieczorem.



Przekąski: „Postaraj się zachować przynajmniej dwugodzinną przerwę pomiędzy posiłkami a przekąskami” – radzi Panda. Za każdym razem, gdy jesz, trzustka produkuje insulinę, po upływie około 90 minut poziom insuliny wraca do normy. Jeśli jesz zbyt często, insulina nie jest w stanie wrócić do tego poziomu, co wiąże się z odkładaniem tłuszczu.



Obiad: zjedz go, gdy poczujesz prawdziwy głód. Po zjedzeniu dużego śniadania lub przedpołudniowej przekąski powinien nadejść późnym popołudniem. Jeśli czujesz, że duże śniadania nie są dla Ciebie, Twoim głównym posiłkiem może być właśnie obiad. „Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, obiad powinien być większy niż kolacja” – mówi Panda. Według tych samych badań obiad, który stanowi najbardziej kaloryczny posiłek dnia, daje podobne rezultaty co duże śniadanie, choć na mniejszą skalę.



Kolacja: optymalny czas na zjedzenie kolacji to 10 godzin po pierwszym posiłku. Łatwiej to zaplanować niż w przypadku podziału doby na 10-godzinne okienko jedzenia i 16-godzinne postu. Jednak według badań taki harmonogram również wpływa pozytywnie na ciśnienie krwi, wagę i ilość tkanki tłuszczowej. „Należy po prostu nie przesadzać z wielkością kolacji, aby ciało nie musiało się przemęczać” – mówi Panda. „Jeśli nie masz problemu z 10-godzinnym okienkiem, spróbuj zawęzić je do 8-godzinnego, aby ostatni posiłek jeść o godzinie 18:00 (zakładając, że pora śniadania to 10:00)”.



Oczywiście próba codziennego zmieszczenia posiłku w ściśle określonym oknie czasowym nie zawsze jest możliwa ani pożądana. Czasami musimy zostać dłużej w pracy lub zająć się dzieckiem, a czasami wypadną urodziny – nie ma w tym nic złego. Zdaniem Pandy jedzenie posiłków w określonych godzinach pięć razy w tygodniu daje pozytywne rezultaty, ale wszystkie świadome decyzje związane z jedzeniem sprawiają, że żyjemy zdrowiej. Najważniejsze to pamiętać o tym, że mamy już w sobie wbudowany zegar – wystarczy nauczyć się go słuchać.