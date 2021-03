Jak poprawa zwinności pomaga uniknąć kontuzji i osiągać maksymalne wyniki

1. Zacznij od zmniejszania prędkości.



Według Nuneza podstawą treningu na zwinność jest nabywanie umiejętności amortyzowania wstrząsów i stabilizowania ciała. „Zanim nauczysz się wciskać gaz, musisz wiedzieć, jak hamować” – wyjaśnia. Oto szybki test, który pomoże Ci sprawdzić, czy masz odpowiednią stabilność: po krótkiej rozgrzewce stań ze stopami na szerokości bioder, najszybciej, jak potrafisz, przejdź do przysiadu i pozostań w tej pozycji. Masz dobrą stabilność, czy chwiejesz się? „Jeśli utrzymujesz równowagę, masz kontrolę nad swoją postawą podczas dynamicznego ruchu. Natomiast jeśli się chwiejesz, zwiększenie intensywności ćwiczenia, np. przez przejście do przysiadu z wyskokiem, to gwarancja porażki – ciało nie jest gotowe przyjąć tak dużego ciężaru podczas zatrzymania” – wyjaśnia Nunez.



Jeśli się chwiejesz, popracuj nad swoją stabilnością, zanim przejdziesz na kolejny poziom treningu na zwinność. Nunez poleca zacząć od stania na jednej nodze (3–5 sekund). Następnie szybko przechodzimy do drugiej nogi i powtarzamy ćwiczenie kilka razy. Jeśli nadal trudno Ci utrzymać równowagę, włącz do swojego treningu więcej ćwiczeń na jedną nogę i wykonuj je kilka razy w tygodniu.





2. Zmień kierunek.



Stabilność masz już opanowaną – możesz więc zacząć pracę nad swoją zwinnością. Pamiętaj jednak: „Życie nie przebiega po jednej prostej” – mówi Nunez. Nie poruszamy się tylko w jednym kierunku. Trening powinien uwzględniać trzy płaszczyzny ruchu: strzałkową (do przodu i do tyłu), poprzeczną (obrót od lewej do prawej lub prawej do lewej) i czołową (ruchy na boki).



„Ćwiczenia na zwinność z drabinką koordynacyjną (prawdziwą lub zrobioną za pomocą kredy albo taśmy) pozwalają wykonywać ruchy na wszystkich trzech płaszczyznach” – dodaje. Bez względu na rodzaj ćwiczeń – bieg do przodu, przeplatanka czy bieg boczny – Twoim celem jest trafić we właściwe miejsce – między szczebelki lub poza krawędzie drabinki – dzięki czemu za każdym razem poprawiasz swoją świadomość przestrzenną. Nunez dodaje, że im pewniej będziesz się czuć, tym szybciej będziesz poruszać się w każdym kierunku, zmniejszając ryzyko potknięcia lub utraty pozycji do momentu, w którym nie możesz szybko do niej wrócić. Jeśli nie wiesz, jak wykonywać ćwiczenia z drabinką, poszukaj ich w internecie. Pamiętaj, by wybierać linki, które pochodzą od renomowanych i certyfikowanych trenerów.





3. Pracuj nad refleksem.



Ruch we wszystkich kierunkach świetnie Ci już wychodzi, dlatego możesz przejść do ostatniego etapu treningu na zwinność: pracy nad swoim refleksem. Nunez uważa, że ćwiczenia takie jak rzucanie piłką do tenisa lub piłką lekarską o ścianę i łapanie jej czy nawet odbijanie balona tak, by nie spadł na podłogę, zmuszają Cię do dynamicznego reagowania na nieprzewidywalne ruchy przedmiotów. „Ruszasz się we wszystkich trzech kierunkach – wykonujesz przysiady i skręty oraz ruszasz się na boki. Musisz przyspieszać, zwalniać lub zatrzymywać się na żądanie, co zwiększa Twoją kontrolę nad ciałem”. Nunez wyjaśnia, że z czasem te wyuczone mechanizmy pozwolą Ci ufać ruchom swojego ciała przy dużych szybkościach.



„Jeśli chcesz zwiększyć sobie stopień trudności, spróbuj za każdym razem rzucać piłkę lub odbijać balon w inne miejsce” – radzi Nunez. Brak możliwości przewidzenia, gdzie przedmiot pojawi się za chwilę, pozwala nam wyostrzać nasz refleks.