Czy jedzenie może poprawić odporność?

Jak działa układ immunologiczny

Mała powtórka z lekcji biologii: układ immunologiczny to złożona sieć komórek i białek, który stanowi pierwszą (i najlepszą) linię obrony naszego ciała przed wirusami i bakteriami. Aby go wzmocnić, należy skupić się na innych obszarach dbania o zdrowie – w tym wypadku na odżywianiu – które mają na niego bezpośredni wpływ.



Czemu dieta jest taka ważna? Oprócz makroelementów, takich jak białka, układ immunologiczny potrzebuje odpowiedniej ilości kluczowych mikroelementów, jako że współpracują one ze sobą, aby alarmować o zagrożeniu i błyskawicznie je eliminować. „Duże ilości mikroelementów (np. witamy C) nie stanowią wystarczającej ochrony” – mówi dr Adrian Gombart, profesor biochemii i biofizyki w Linus Pauling Institute na Uniwersytecie Stanowym Oregonu, zajmujący się badaniami nad odpornością. Ciało potrzebuje wielu żołnierzy, jeden bohater nie wystarczy – stąd potrzeba różnorodności w diecie.