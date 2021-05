Faza 3: krytyka

Wniosek: obróć porażkę w sukces

Następnie w kwaterze głównej Össur George spotkał się z większą liczbą parasportowców, aby wysłuchać ich opinii.

Już na samym początku zderzył się ze ścianą – na pytanie, czy korzystają z systemu Nike Sole, kilkunastu sportowców odpowiedziało jednym głosem: „nie”.

W przeciwieństwie do większości parasportowców Ci należący do czołówki mają dostęp do wielu protez i mogą pozwolić sobie na to, aby korzystać z jednej tylko na zawodach. (Co zwykle sprowadza się do przyklejania wyprofilowanych kolców bezpośrednio do niej).

Ta niespodziewana wiadomość nie oznaczała jednak, że cały wysiłek poszedł na marne. George wspomina, że sportowcy „szybko dostrzegli zalety wymiennego systemu dla pozostałych parasportowców, a także uznali, że żałują, że na początku swojej drogi, gdy byli zdani tylko na jedną protezę, nie mogli z niego korzystać”.

Zamiast uznać, że uwagi czołowych sportowców nie przydadzą się w pracach nad projektem, George spojrzał na nich jak na kompletnie nową kategorię użytkowników – która na dodatek okazała się bardzo inspirująca.

„Patrzę na nich jak na kierowców wyścigowych” – George mówi o najlepszych biegaczach i ich relacji ze swoimi protezami. „Nieustannie udoskonalają swój silnik, zmniejszają wagę pojazdu, wprowadzają modyfikacje. Dla projektanta jest to niesamowity widok”.

Wykorzystał tę możliwość, aby jeszcze bardziej zoptymalizować i spersonalizować płytkę z kolcami, dzięki czemu skoczkowie mogą ustawiać ją inaczej niż biegacze itd.