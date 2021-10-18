Wyobraź sobie światowej klasy sportsmenkę, która w garażu przygotowuje swój sprzęt do biegania za pomocą nożyczek i kleju.

Brzmi to niedorzecznie, ale tak wyglądała rzeczywistość paratriatlonistki Sarah Reinertsen, która odrywała od butów podeszwy, aby samodzielnie zamontować bieżnik w swojej protezie do biegania.

„Jesteśmy w stanie zrobić to lepiej”! Tak wyglądała reakcja Tobiego Hatfielda, doświadczonego specjalisty ds. innowacji w Nike i byłego trenera lekkiej atletyki, gdy po raz pierwszy zobaczył konstrukcję Sarah. W rezultacie powstał Nike Sole 1.0 – łatwy do zamontowania bieżnik do protez biegowych marki Össur – który całkowicie odmienił sytuacje parasportowców na całym świecie. Dzięki niemu mogli w kilka sekund wymienić zużyte podeszwy na nowy bieżnik.

Choć wersja 1.0 była rewolucyjną technologią, „nigdy nie udało się nam zaprojektować idealnego produktu” – mówi Tobie w powyższym filmie. To dowód na to, że dla innowacji nie ma żadnej mety. Po dziewięciu latach nowa grupa sportowców i innowatorów przejęła pałeczkę i przekroczyła kolejne granice.

Obejrzyj powyższy film i poznaj historię stworzenia Nike Sole 2.0. Następnie przeczytaj tekst poniżej i dowiedz się, co na temat produktu ma do powiedzenia główny projektant George Xanthos.