Bardziej intensywny trening i mniejszy wpływ na planetę

Dzisiejsi sportowcy rozumieją, że jesteśmy odpowiedzialni za planetę, ponieważ nasz własny dobrostan jest powiązany z dobrostanem Matki Ziemi. Mając to na uwadze, nasz zespół projektowy stworzył nową wersję jednego z naszych najlepszych butów treningowych, który teraz składa się co najmniej w 20% z materiału z recyklingu. Jaki przyświecał im cel? Zmniejszenie wpływu na planetę bez uszczerbku na funkcjonalności i trwałości. Model Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature to buty, w których sportowcy mogą biegać, skakać, robić wypady i ćwiczyć tak samo intensywnie jak wcześniej oraz zadbać przy tym o środowisko.