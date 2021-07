Inspiracje światem przyrody

Podobnie jak wielu kochających rośliny sportowców naszych projektantów również inspiruje natura. Postanowili więc wykorzystać tę inspirację i stworzyli kolekcję Plant Cork Pack (wykonaną w co najmniej 20% z materiałów z recyklingu), aby sportowcy mogli zrobić to samo. Każdy but jest poświęcony innej roślinie – przejawia się to w wyszywanych botanicznych detalach, naukowych infografikach i barwniku pozyskanym z samej rośliny.