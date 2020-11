Obciążniki na kostki powracają

O co w ogóle chodzi?

Obciążniki na kostki, jak sama nazwa wskazuje, to małe żeliwne ciężarki od 0,5 do 5 kg pokryte silikonem lub neoprenem, które zakłada się wokół kostek. Niektórzy noszą je również jako pewien rodzaj biżuterii (jedna firma zdobyła dużą popularność, sprzedając je jako akcesoria dekoracyjne. Jej obecność w wyszukiwarkach internetowych wzrosła w tym roku aż o 1400 procent).



Skąd ten nawrót popularności? Rachel Straub – dyplomowana specjalistka ds. siły i kondycji i fizjologii ćwiczeń w Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory na Uniwersytecie Południowej Kalifornii – wyjaśnia, że teraz gdy dostęp do wizyt na siłowni jest ograniczony, ludzie szukają kreatywnych sposobów na zwiększenie oporu podczas ćwiczeń.



Okazuje się, że ta kreatywność może mieć rzeczywiście duży potencjał. W badaniu, którego wyniki opublikowano w „Journal of Taibah University Medical Sciences”, uczestnicy przez sześć miesięcy mieli nosić półkilogramowy ciężarek wokół każdej kostki i nadgarstka (czyli łącznie 2 kg) trzy razy w tygodniu przez dwadzieścia minut podczas wykonywania codziennych, domowych czynności. Efekt? Ich obwód talii i poziom tłuszczu trochę się zmniejszyły, a masa mięśniowa wzrosła o 0,75%. To niedużo, ale biorąc pod uwagę, że uczestnicy nie wykonywali dodatkowo żadnych ćwiczeń, nie jest to zupełne nic.