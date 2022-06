Nigdy dość postępów

We wtorkowy wieczór w dzielnicy Fitzroy na przedmieściach Melbourne grupa młodych sportowców i sportowczyń odbywa wspólny trening koszykówki na boisku Atherton Gardens. Większość z nich mieszka w pobliskich wieżowcach. To miejsce jest więc ich podwórkiem. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że celem tej sesji treningowej jest doskonalenie umiejętności, ale chodzi w niej również o przełamywanie barier, tak by sportowcy i sportowczynie mogli czerpać siłę z tego, co ich od siebie różni i mieli przy tym równe szanse.