Zagraj w piłkę nożną na najwyższym poziomie w Alpach Szwajcarskich  

Do Gspon nie prowadzą żadne drogi. Aby dotrzeć do tej małej szwajcarskiej wioski (w której nie ma żadnych samochodów) położonej na wysokości 1890 m w Alpach, niedaleko kurortu narciarskiego Zermatt i słynnego szczytu Matterhorn, trzeba skorzystać z czerwono-białej kolejki linowej w miasteczku Stalden. Najważniejszym miejscem dla społeczności tej alpejskiej wioski nie są jednak stoki narciarskie ani górskie trasy, a boisko do piłki nożnej Ottmar Hitzfeld Gspon Arena – najwyżej położony stadion piłkarski w Europie.