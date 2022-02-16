Zagraj w piłkę nożną na najwyższym poziomie w Alpach Szwajcarskich  

Boisko ma jednak swoje wady – a właściwie trzy, bardzo strome. Mimo otaczającej go siatki średnio pięć piłek na mecz (a więc ponad 1000 przez ostatnie 40 lat) wypada za boisko i stacza się wiele metrów w dół, co sprawia, że po końcowym gwizdku odbywają się poszukiwania na wysokości. W związku z tym klub wydaje prawdziwą fortunę na piłki.