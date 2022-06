Jakie buty są najlepsze na spacery?

Nie ma pary butów, która będzie odpowiednia na każdą wyprawę. Przede wszystkim liczy się dla Ciebie komfort? A może ważniejsze jest dla Ciebie to, aby buty sprawdzały się na długich dystansach? Po jakim terenie będziesz najczęściej chodzić podczas wypraw? No i wreszcie jak ważne są dla Ciebie fason i kolorystyka butów, które masz zamiar dodać do swojej szafy?



Niezależnie od tego, czy Twój priorytet to wygoda, styl czy funkcjonalność na długim dystansie lub w terenie, w Nike znajdziesz buty do chodzenia, które spełnią Twoje wymagania.



WYGODA



Może robisz sobie kilkukilometrowy spacer rano przed pracą, a może chodzisz na długi spacery z przyjacielem, partnerką lub czworonożnym towarzyszem. W każdej z tych sytuacji potrzebujesz amortyzacji i komfortu – i to od pierwszego kroku.



Postaw na buty z amortyzacją Nike React, która jest zarówno miękka, jak i dynamiczna. Pamiętaj też, aby buty miały wygodną cholewkę. Cholewka Nike Flyknit daje wsparcie w kluczowych obszarach oraz zapewnia elastyczność, przewiewność i świetne dopasowanie.



DYSTANS



Jeśli pokonujesz konkretne dystanse (w konkretnym tempie), potrzebujesz funkcjonalnych butów. Wybierz parę zapewniającą wsparcie i stabilizację z lekką piankową amortyzacją, która będzie pochłaniała wstrząsy. Pianka Nike ZoomX daje największy możliwy zwrot energii, więc możesz dzięki niej pokonywać kolejne kilometry.



STYL



A więc chcesz przyciągać wzrok na ulicy? Na bieżni… lub w sklepie spożywczym. W każdej sytuacji zasługujesz na wygodne buty. Na szczęście niektóre z najbardziej kultowych butów Nike zapewniają wsparcie i amortyzację przy każdym kroku, a jednocześnie są niezwykle stylowe. Na przykład buty Nike Huarache są ponadczasowym klasykiem, który świetnie sprawdzi się w stylizacji inspirowanej latami 90.



SZLAK



Nie boisz się brudu i potrzebujesz przyczepności, aby poradzić sobie na szlaku. Uwielbiasz przebywać na zewnątrz, a widok błota na podeszwach to Twój chleb powszedni. Jeśli identyfikujesz się z tym opisem, optymalnym wyborem będzie postawienie na parę butów do biegania w terenie z cholewką, która chroni Twoje stopy przed pyłem i kamykami, podeszwą środkową zapewniającą amortyzację i stabilizację oraz podeszwą zewnętrzną z odpowiednią amortyzacją do chodzenia po nierównym terenie. Buty Nike do biegania w terenie zapewniają trwałość, ochronę i wentylację, więc Twoje stopy będą mogły odetchnąć podczas wypraw na łono natury.



FASON I MATERIAŁY



Podczas przeglądania butów do chodzenia Nike zwracaj uwagę na te kluczowe słowa, które pomogą Ci wybrać najlepszą parę.

Zoom: lekkość i dynamika podczas treningów i zawodów.

React: miękkie i sprężyste, lekkie i trwałe, zapewniają wygodę przez cały dzień.

Air: dynamiczna amortyzacja przy każdym kroku.

Free: minimalistyczna i elastyczna konstrukcja zapewniająca naturalną swobodę ruchów.

Shield: wodoodporne buty, dzięki którym deszczowa pogoda nie pokrzyżuje Ci planów.

Flyknit: ściśle dopasowana cholewka otulająca stopę.

ACG: sprzęt na każde warunki.