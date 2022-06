Najlepsze buty do biegów długodystansowych

Każda część buta do biegania na odległość może być zaprojektowana inaczej, aby sprostać różnym typom chodu, warunkom pogodowym, stylom biegania i wadze ciała. Najlepsze cechy dla początkującego maratończyka będą się różnić od najlepszych cech dla doświadczonego biegacza na dystansie, który chce pobić swój rekord życiowy. Dlatego pomocne może być rozważenie każdego elementu i podjęcie decyzji, które cechy są dla Ciebie najważniejsze.



Szerszy nosek

Wielu biegaczy szuka szerszego noska w butach do biegania na dystansie, ponieważ stopa może się poszerzyć podczas pokonywania kolejnych kilometrów. Szerszy nosek może również ułatwić przepływ powietrza wokół palców i przedniej części stopy, aby zapewnić stopom uczucie ochłody w ciepłe dni, ale może też pomieścić grubszą skarpetę podczas biegania w zimniejszą pogodę.



Stabilny zapiętek

Nierzadko zdarza się, że forma pogarsza się w pewnym stopniu pod koniec dłuższego biegu. Stabilny zapiętek pomoże Ci utrzymać prawidłowe ułożenie pięty. Aby uniknąć poślizgu, pięta powinna być wystarczająco głęboka. Biegacze, którzy lądują na pięcie, będą potrzebowali dodatkowej wyściółki w tym obszarze.



Amortyzacja śródstopia i przedniej części stopy

Niezawodna amortyzacja pomaga absorbować wstrząsy i utrzymać sprężystość ciała, kiedy przebiegnięte kilometry dają Ci w kość. Amortyzację można znaleźć w różnych częściach buta. Amortyzacja śródstopia jest często pomocna dla tych, którzy mają nadpronację i potrzebują większej stabilności. Amortyzacja z przodu buta jest często zalecana dla tych, którzy lądują na przedniej części stopy.



Warto również upewnić się, że amortyzacja jest trwała i pozostaje dynamiczna przez wiele kilometrów. Dlatego szukaj zaawansowanych technologicznie materiałów, takich jak Nike ZoomX – to pianka, która była dawniej używana w innowacjach lotniczych i kosmicznych. Obecnie stosowana w podeszwie środkowej pianka Nike ZoomX zapewnia zwrot energii na poziomie 85% (najwięcej spośród wszystkich pianek Nike), dzięki czemu daje uczucie dynamiki bez dodatkowej wagi.



Przewiewna cholewka

Większość biegaczy długodystansowych poszukuje miękkiej, oddychającej cholewki. Twoje stopy prawdopodobnie będą się pocić podczas długich biegów, a zwiększony przepływ powietrza może pomóc zmniejszyć ryzyko powstawania otarć i pęcherzy. Jednak ci biegacze, którzy trenują w bardzo zimnych lub mokrych warunkach, mogą potrzebować przynajmniej jednej pary butów z cholewką, która zabezpieczy stopy przed żywiołami. Aby uzyskać to, co najlepsze z obu obszarów, poszukaj materiału VaporWeave firmy Nike. Jest on nie tylko szalenie lekki, ale również wytrzymały i wodoodporny.



Trwała podeszwa zewnętrzna

Podeszwa zewnętrzna jest mocno eksploatowana podczas długich biegów. Do biegania na długim dystansie poszukaj butów, które mają wydajny bieżnik i zapewniają dużą przyczepność w każdych warunkach pogodowych.



Waga buta

Na koniec warto zwrócić uwagę na wagę buta. Lżejsi, szybsi biegacze chcący stanąć na podium będą potrzebowali lżejszych butów z mniejszą amortyzacją, aby zwiększyć mobilność i szybkość. Zazwyczaj buty te zapewniają lepsze czucie podłoża, aby zwiększyć dynamikę i zwrot energii Z drugiej strony sportowcy, którzy postawili sobie za cel po prostu ukończenie długiego wyścigu lub pobicie swojego rekordu życiowego, mogą uznać, że dodatkowa amortyzacja jest niezbędna, aby dotrzeć do mety.