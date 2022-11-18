Jak czyścić buty – sześć prostych kroków

Trudno, żeby buty były nienagannie czyste, jeśli się o nie regularnie nie dba. Z chwilą, gdy wyciągasz je z pudełka i zaczynasz używać, pokrywają się brudem i błotem, a na ich powierzchni pojawiają się zadrapania i plamy.

Aby buty mogły Ci służyć przez wiele sezonów, zalecamy odpowiednią pielęgnację, konserwację i czyszczenie. Zanim zaczniesz, włóż do środka prawidła lub wypełnij wnętrze zgniecionymi gazetami, by buty zachowały swój kształt podczas czyszczenia. A teraz do dzieła.

Te wskazówki pomogą Ci utrzymać czystość i świeżość sneakersów, butów do koszykówki i biegania oraz modeli do noszenia na co dzień. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad.