Jak czyścić buty – sześć prostych kroków

Przestrzeganie tych podstawowych kroków zapewni sneakersom czystość, jednak niektóre materiały mogą wymagać trochę więcej troski. Oto co musisz wiedzieć o wykorzystywaniu środków czyszczących w przypadku różnych materiałów.

Jak czyścić buty ze skóry

Buty ze skóry łatwo się brudzą i dlatego bardzo ważne jest, by regularnie je czyścić. Oprócz suchej szczotki i roztworu z delikatnym płynem do zmywania do usunięcia plam możesz też wykorzystać magiczną gąbkę lub odżywkę do skóry. Nie szoruj zbyt mocno, bo możesz uszkodzić powierzchnię.

Jak czyścić buty z zamszu

Zamsz jest często trudny w czyszczeniu. Jeśli zauważysz ślady z wody, zadrapania, brud i plamy, to znak, że Twoje zamszowe buty wymagają odpowiedniego czyszczenia. Wykorzystaj wskazówki i specjalne narzędzia, które pomogą Ci dobrze wykonać to zadanie. Oto jak to zrobić.

Użyj szczotki do zamszu lub ręcznika, by usunąć zanieczyszczenia z powierzchni butów. Nie wykonuj ruchów „pod włos”, porusząj się w tym kierunku, w którym układa się materiał.

Za pomocą gumki do zamszu (lub gumki do ołówka) usuń wszelkie ślady z powierzchni butów.

W przypadku uporczywych plam wykorzystaj ściereczkę i biały ocet. Usuń plamę, przecierając w różnych kierunkach.

Buty Nike z dzianiny Flyknit zapewniają elastyczne wsparcie w newralgicznych miejscach, ale trzeba pamiętać, że materiał ten jest delikatny i wymaga ostrożności podczas czyszczenia. Przygotuj wodny roztwór łagodnego mydła, które nie zawiera środków chemicznych Nigdy nie używaj wybielacza ani innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Użyj czystej ściereczki i wcieraj roztwór w tym samym kierunku, w jakim układa się dzianina.