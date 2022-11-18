Jak czyścić buty – sześć prostych kroków

Jak czyścić buty w 6 prostych krokach
Pielęgnacja produktów
Regularne czyszczenie butów sprawia, że zawsze dobrze wyglądają... i pachną. Oto kilka wskazówek, jak dbać o obuwie, nie niszcząc go.
Zaopatrzenie
- Płyn do naczyń
- Soda oczyszczona
- Gąbka do czyszczenia (opcjonalnie)
- Odżywka do skóry (opcjonalnie)
- Biały ocet (opcjonalnie)
Narzędzia
- Szczotka do butów
- Szczoteczka do zębów
- Miękka, czysta ściereczka
- Szczotka do zamszu (opcjonalnie)
Trudno, żeby buty były nienagannie czyste, jeśli się o nie regularnie nie dba. Z chwilą, gdy wyciągasz je z pudełka i zaczynasz używać, pokrywają się brudem i błotem, a na ich powierzchni pojawiają się zadrapania i plamy.
Aby buty mogły Ci służyć przez wiele sezonów, zalecamy odpowiednią pielęgnację, konserwację i czyszczenie. Zanim zaczniesz, włóż do środka prawidła lub wypełnij wnętrze zgniecionymi gazetami, by buty zachowały swój kształt podczas czyszczenia. A teraz do dzieła.
Te wskazówki pomogą Ci utrzymać czystość i świeżość sneakersów, butów do koszykówki i biegania oraz modeli do noszenia na co dzień. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad.
Jak czyścić buty krok po kroku
1.Użyj suchej szczotki
Usuń luźne kawałki brudu z podeszwy zewnętrznej i środkowej oraz cholewki za pomocą suchej szczotki do butów z miękkim włosiem. Nie masz szczotki do butów? Żaden problem. Stara szczoteczka do zębów też się nada.
2.Zastosuj łagodny środek czyszczący
Do ciepłej wody wlej odrobinę łagodnego detergentu do prania lub płynu do mycia naczyń.
Do czyszczenia białych butów i tych w jasnych kolorach możesz również wykorzystać skuteczną pastę z sody oczyszczonej i wody, zmieszanych w stosunku 1:1.
Uwaga: gdy używasz płynu do mycia naczyń, pamiętaj, żeby rozpuścić go w dużej ilości wody. W przypadku niektórych materiałów użycie płynu do naczyń o wysokim stężeniu może spowodować odbarwienia lub pozbawić materiał naturalnych olejków.
3.Wypierz sznurówki ręcznie
Wyciągnij sznurówki i nałóż na nie niewielką ilość łagodnego detergentu. Potrzyj je między dłońmi, wypłucz i osusz miękką ściereczką.
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4.Wyczyść podeszwy
Nałóż łagodny środek czyszczący na miękką szczotkę, szczoteczkę do zębów lub ściereczkę. Nie spiesząc się, starannie oczyść podeszwy – zewnętrzną i środkową. Wytrzyj buty do sucha miękką ściereczką.
Uwaga: jeśli musisz wyczyścić wkładki, wyciągnij je z butów, oczyść za pomocą detergentu i pozostaw do całkowitego wysuszenia, zanim włożysz je z powrotem do butów.
5.Wyczyść i wysusz cholewki
Umyj cholewki za pomocą łagodnego środka myjącego i miękkiej szczotki, szczoteczki do zębów lub miękkiej i wilgotnej ściereczki. Szczotkuj buty delikatnie, żeby nie zniszczyć materiału.
Kiedy osiągniesz zadowalający efekt, użyj suchego ręcznika z mikrofibry lub miękkiej ściereczki, by delikatnie osuszyć buty oraz usunąć pozostałości detergentu i brudu. Jeśli to konieczne, powtórz wszystkie czynności. Wycierając buty do sucha, nie pocieraj zbyt mocno, gdyż możesz w ten sposób uszkodzić materiał lub rozetrzeć pozostały na ich powierzchni brud.
6.Wysusz buty
Pozostaw buty do naturalnego wyschnięcia w pokojowej temperaturze. Pamiętaj, by buty były zawsze całkowicie suche, zanim włożysz je na następny trening lub inne ćwiczenia. W wielu przypadkach zajmuje to przynajmniej 8 godzin.
Uwagi dotyczące różnych materiałów
Przestrzeganie tych podstawowych kroków zapewni sneakersom czystość, jednak niektóre materiały mogą wymagać trochę więcej troski. Oto co musisz wiedzieć o wykorzystywaniu środków czyszczących w przypadku różnych materiałów.
- Jak czyścić buty ze skóry
Buty ze skóry łatwo się brudzą i dlatego bardzo ważne jest, by regularnie je czyścić. Oprócz suchej szczotki i roztworu z delikatnym płynem do zmywania do usunięcia plam możesz też wykorzystać gąbkę do czyszczenia lub odżywkę do skóry. Nie szoruj zbyt mocno, bo możesz uszkodzić powierzchnię.
- Jak czyścić buty z zamszu
Zamsz jest często trudny w czyszczeniu. Jeśli zauważysz ślady z wody, zadrapania, brud i plamy, to znak, że Twoje zamszowe buty wymagają odpowiedniego czyszczenia. Wykorzystaj wskazówki i specjalne narzędzia, które pomogą Ci dobrze wykonać to zadanie.
Użyj szczotki do zamszu lub ręcznika, by usunąć zanieczyszczenia z powierzchni butów. Nie wykonuj ruchów „pod włos”, poruszaj się w tym kierunku, w którym układa się materiał.
Za pomocą gumki do zamszu (lub gumki do ołówka) usuń wszelkie ślady z powierzchni butów.
W przypadku uporczywych plam wykorzystaj ściereczkę i biały ocet. Usuń plamę, przecierając w różnych kierunkach.
- Jak czyścić buty z dzianiny
Buty Nike z dzianiny Flyknit zapewniają elastyczne wsparcie i przewiewność. Aby właściwie wyczyścić buty z dzianiny Nike Flyknit lub buty z innej dzianiny czy siateczki, przygotuj wodny roztwór łagodnego mydła, które nie zawiera środków chemicznych. Lepiej nie używaj wybielacza ani innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić materiał.
Za pomocą szczotki do butów lub szczoteczki do zębów wcieraj roztwór w tym samym kierunku, w jakim układa się dzianina. Czystą ściereczką zetrzyj mydło i powtórz wszystkie czynności, jeśli to konieczne. Pozostaw buty do naturalnego wyschnięcia. Staraj się nie suszyć ich w suszarce, ponieważ nadmiar ciepła może je uszkodzić.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące czyszczenia butów
Czy mogę prać buty w pralce?
Nike nie zaleca prania butów w pralce. Ręczne pranie to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że nie zostaną one przypadkowo uszkodzone. Delikatne materiały mogą się zniszczyć w trakcie prania, a wysoka temperatura z suszarki może zdeformować buty. Ponadto pranie takich rzeczy jak buty może doprowadzić do uszkodzenia pralki.
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Jak czyścić wkładki, by uniknąć przykrego zapachu?
Od czasu do czasu trzeba pamiętać o wyczyszczeniu wkładek. Aby to zrobić, wyjmij wkładki i wyczyść je w dokładnie ten sam sposób co zewnętrzną część butów. Pamiętaj, by pozwolić im całkowicie wyschnąć na powietrzu, zanim włożysz je z powrotem do butów. Jeśli przykry zapach się utrzymuje, być może konieczna będzie wymiana wkładek. Wkładki są dostępne w większości sklepów sportowych i obuwniczych.
Co zrobić, jeśli buty są nadal brudne po wyczyszczeniu?
Jeśli wszystkie kroki dotyczące czyszczenia zostały zastosowane i powtórzone, a Twoje buty ciągle wyglądają na brudne, to możliwe, że nadszedł już czas na nową parę. Buty do biegania należy wymienić po przebiegnięciu w nich około 400–800 kilometrów.
Jak często należy czyścić buty?
Wszystko zależy od tego, jak często i gdzie je nosisz. Aby utrzymać je w dobrym stanie, staraj się czyścić buty co dwa tygodnie lub za każdym razem, gdy zaczynają wyglądać na brudne. Regularna konserwacja skraca czas czyszczenia.