Swoosh Pro: mój ulubiony stanik do biegania

Kiedy biegnę sprintem, chcę czuć, że poza mną i bieżnią nie ma niczego innego. Gdy zaczyna się bieg, skupiam się tylko na tym, aby jak najszybciej dobiec do mety.



Nie jestem w stanie osiągnąć tego stanu, jeśli mój strój wrzyna się w ciało lub jest zbyt ciasny. Muszę czuć komfort i wsparcie.