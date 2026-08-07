Sportowiec Nike: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz daje z siebie wszystko w walce o każdy punkt. Zawsze gra o zwycięstwo, pokazując swoją niezłomność, kreatywność i czystą pozytywną energię.
Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2026
Czas czytania: 2 min
Carlos Alcaraz
Dyscyplina sportu: tenis
Narodowość: hiszpańska
Data urodzenia: 05.05.2003 r.
„Przede wszystkim jesteś człowiekiem, a dopiero potem sportowcem”.
Carlos to sportowiec definiujący swoje pokolenie, który kieruje się charakterystycznymi dla niego wartościami. Napędzają go słowa mantry, którą przekazał mu jego dziadek – Carlos kieruje się nią teraz we wszystkim, co robi na korcie i poza nim.
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