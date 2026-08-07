India Sardjoe

W 2022 roku b-girl India na nowo zdefiniowała breakdance. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy zmieniła zasady gry, wygrywając mistrzostwa Holandii, Europy i świata, mając zaledwie 15 lat. A był to dopiero początek.

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2026
Czas czytania: 2 min
Sportowczyni Nike: India Sardjoe

India Sardjoe

Dyscyplina sportu: breakdance
Narodowość: Holandia
Urodzona: 19.05.2006 r.

„Wygrywam, żeby się rozwijać. Tak radzę sobie podczas wzlotów i upadków. Trud się opłaca”.

W każdym triku wykonywanym przez Indię widać jej odwagę – musiała nauczyć się walczyć o swoje, gdy była jedyną dziewczyną w dziecięcej drużynie piłkarskiej. Ta nieustraszona postawa towarzyszy jej do dzisiaj. Pamiętaj, testujesz jej umiejętności na własne ryzyko.

Sportowczyni Nike: India Sardjoe

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Sportowczyni Nike: India Sardjoe

Data pierwszej publikacji: 18 listopada 2024

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