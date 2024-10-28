Issey Kyson
Ciało się zmienia, zmieniają się też staniki
Gdy moje ciało zaczęło się zmieniać, moja pewność siebie została mocno nadszarpnięta. Na szczęście mogłam liczyć na wsparcie mojej rodziny. Udało mi się również znaleźć staniki sportowe, dzięki którym znowu poczułam się komfortowo i pewnie podczas uprawiania sportu.
W zależności od tego, co robię, noszę różne staniki sportowe. Na przykład, gdy intensywnie trenuję na bieżni, stawiam na stabilizację modelu Swoosh Pro.
Jeśli jednak wykonuję spokojniejszą aktywność, taką jak joga lub rozciąganie, noszę supermiękki stanik, który utrzymuje wszystko na swoim miejscu niezależnie od tego, w jakiej pozycji akurat jestem (w moim przypadku jest to stanik Indy).
W dni, w które odpoczywam, moim pierwszym wyborem jest stanik Alate. Jest taki miękki! Ma też bardzo szerokie ramiączka, które nigdy nie wrzynają się w ramiona, więc w ogóle nie czujesz, że masz na sobie stanik sportowy.
Wszystkie jesteśmy różne – nie musisz więc nosić tych samych staników, co Twoje przyjaciółki. Daj sobie czas na decyzję, dokładnie się zmierz i wybierz to, co pasuje Ci najlepiej.
To samo dotyczy produktów menstruacyjnych. Kubeczki, podpaski i tampony – wszystkie używamy tego, co nam odpowiada. Jeśli jednak potrzebujesz dodatkowej ochrony podczas WF-u, wypróbuj legginsy Nike Pro Leak Protection. Mają wbudowaną cieniutką warstwę, która chroni przed wyciekiem krwi.
Pamiętaj, te zmiany dotyczą nas wszystkich. Pomagajmy sobie nawzajem.
Issey x