Ciało się zmienia, zmieniają się też staniki

Gdy moje ciało zaczęło się zmieniać, moja pewność siebie została mocno nadszarpnięta. Na szczęście mogłam liczyć na wsparcie mojej rodziny. Udało mi się również znaleźć staniki sportowe, dzięki którym znowu poczułam się komfortowo i pewnie podczas uprawiania sportu.



W zależności od tego, co robię, noszę różne staniki sportowe. Na przykład, gdy intensywnie trenuję na bieżni, stawiam na stabilizację modelu Swoosh Pro.