Mój stanik do jogi

Będąc w wieku nastoletnim, czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo stresujące jest nasze życie.



Niezmiernie ważne jest to, by umieć znaleźć swoje sposoby na relaks. Dotyczy to zarówno sfery psychicznej, jak i fizycznej (zwłaszcza gdy mięśnie są w fazie wzrostu).

Po intensywnej sesji treningowej chętnie przygaszam światło, włączam muzykę i robię sesję jogi lub rozciąganie.



Podczas ćwiczeń na macie potrzebuję miękkiego stanika sportowego, który pozwala mi swobodnie się poruszać. Zakładam stanik Indy, bo zapewnia niezwykłe wsparcie i nie ogranicza ruchów.



Irytuję się, gdy czuję, że piersi nie są utrzymywane na miejscu podczas jogi lub rozciągania. Stanik Indy ma elastyczny pas zapewniający komfort i dopasowanie w trakcie wykonywania różnych pozycji jogi.