Mój stanik do jogi
Będąc w wieku nastoletnim, czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo stresujące jest nasze życie.
Niezmiernie ważne jest to, by umieć znaleźć swoje sposoby na relaks. Dotyczy to zarówno sfery psychicznej, jak i fizycznej (zwłaszcza gdy mięśnie są w fazie wzrostu).
Po intensywnej sesji treningowej chętnie przygaszam światło, włączam muzykę i robię sesję jogi lub rozciąganie.
Podczas ćwiczeń na macie potrzebuję miękkiego stanika sportowego, który pozwala mi swobodnie się poruszać. Zakładam stanik Indy, bo zapewnia niezwykłe wsparcie i nie ogranicza ruchów.
Irytuję się, gdy czuję, że piersi nie są utrzymywane na miejscu podczas jogi lub rozciągania. Stanik Indy ma elastyczny pas zapewniający komfort i dopasowanie w trakcie wykonywania różnych pozycji jogi.
To, że ja lubię uprawiać jogę w staniku Indy, nie oznacza, że Ty musisz wybrać ten sam model.
Cały czas zastanawiam się, który stanik sportowy najlepiej sprawdza się u mnie w mniej intensywne dni. Radzę rozważyć różne możliwości, zmierzyć się i wybrać model, który zapewni Ci wygodę i pewność siebie na macie, podczas lekcji WF-u i w innych sytuacjach, w których chcesz mieć na sobie stanik sportowy.