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Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2024
Czas czytania: 2 min

Mój stanik do jogi

Będąc w wieku nastoletnim, czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo stresujące jest nasze życie.

Niezmiernie ważne jest to, by umieć znaleźć swoje sposoby na relaks. Dotyczy to zarówno sfery psychicznej, jak i fizycznej (zwłaszcza gdy mięśnie są w fazie wzrostu).

Po intensywnej sesji treningowej chętnie przygaszam światło, włączam muzykę i robię sesję jogi lub rozciąganie.

Podczas ćwiczeń na macie potrzebuję miękkiego stanika sportowego, który pozwala mi swobodnie się poruszać. Zakładam stanik Indy, bo zapewnia niezwykłe wsparcie i nie ogranicza ruchów.

Irytuję się, gdy czuję, że piersi nie są utrzymywane na miejscu podczas jogi lub rozciągania. Stanik Indy ma elastyczny pas zapewniający komfort i dopasowanie w trakcie wykonywania różnych pozycji jogi.

Przeglądaj model Indy
Mój stanik do jogi
Mój stanik do jogi

To, że ja lubię uprawiać jogę w staniku Indy, nie oznacza, że Ty musisz wybrać ten sam model.

Cały czas zastanawiam się, który stanik sportowy najlepiej sprawdza się u mnie w mniej intensywne dni. Radzę rozważyć różne możliwości, zmierzyć się i wybrać model, który zapewni Ci wygodę i pewność siebie na macie, podczas lekcji WF-u i w innych sytuacjach, w których chcesz mieć na sobie stanik sportowy.

Informacje o stanikach

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    Alate

    Mój stanik na co dzień
  • Informacje o stanikach, Mój stanik do jogi, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Mój stanik do biegania
  • Informacje o stanikach, Mój stanik do jogi, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Ciało się zmienia, zmieniają się też staniki

Data pierwszej publikacji: 8 kwietnia 2024

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