Przepis na makaron ryżowy z krewetkami

Makaron ryżowy ze świeżymi krewetkami
Odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2020
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Zdrowe i łatwe danie tylko w 20 minut. Dla 4 osób.
Połącz ze sobą proste składniki, aby przygotować pyszny i aromatyczny makaron ryżowy z krewetkami, który jest niezwykle bogaty w białko. To idealny pomysł na obiad lub lunch!
Zdrowe, łatwe i przepyszne danie!
Składniki
480 g surowych, obranych krewetek
200 g pora
1 łyżka oliwy z oliwek
400 g łuskanej soi edamame
1 2/3 szklanki odtłuszczonego mleka kokosowego
1/2 szklanki sosu sojowego
1 2/3 szklanki wody
200 g makaronu ryżowego
Składniki
480 g surowych, obranych krewetek
200 g pora
15 ml oliwy z oliwek
380 g łuskanej soi edamame
400 ml szklanki odtłuszczonego mleka kokosowego
120 ml szklanki sosu sojowego
400 ml szklanki wody
200 g makaronu ryżowego
Sposób przygotowania
- Pokrój pora na cienkie plasterki. Podgrzej oliwę na patelni na średnim ogniu. Dodaj pora i smaż, aż zmięknie, a następnie dodaj krewetki i smaż je z obu stron przez minutę lub dwie. Dodaj soję, mleko kokosowe, sos sojowy i wodę.
- Doprowadź do wrzenia na wolnym ogniu i gotuj przez kilka minut. Odstaw patelnię na bok. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu i odcedź go. Włóż makaron do miski i wlej zupę. Możesz dodać chili, kolendrę i limonkę do smaku.
Wartość odżywcza jednej porcji
693 kcal
61 g węglowodanów
41 g białka
32 g tłuszczu