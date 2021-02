Kuchnia sportowca: spaghetti Carbonara Henry'ego Slade'a

Przygotowanie

Nalej wody do garnka i dodaj jedną łyżeczkę soli. Zagotuj wodę.



W międzyczasie smaż boczek pancetta na patelni na średnim ogniu do momentu, aż zrobi się brązowy i wytopi się z niego tłuszcz. Następnie odłóż go na bok.



Gdy woda się zagotuje, wrzuć do niej makaron i gotuj do stanu al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odlej ¼ szklanki wody po makaronie i odcedź go.



Wlej do miski wodę po makaronie, dodaj ¾ sera pecorino i żółtka, a następnie wymieszaj wszystko trzepaczką, aż całość stworzy jednolity krem. Dodaj boczek pancetta. Następnie wymieszaj wszystko z makaronem, aż ten będzie w całości oblepiony sosem.



Dopraw solą i pieprzem. Skrop oliwą z oliwek i posyp resztą sera pecorino.