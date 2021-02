Kuchnia sportowca: rosyjski sos do zawijańców Tatyany McFadden

Tatyana McFaden nigdy nie zwalnia, ani na bieżni, ani poza nią. Gdy miała zaledwie 15 lat, prowadziła w sądzie batalię o prawa sportowców z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w zawodach. Przez pięć lat z rzędu wygrywała maraton. Złote medale na Igrzyskach Paraolimpijskich wygrywa z taką częstotliwością, że musi przygotowywać na nie dodatkowy bagaż. Krótko mówiąc, nie ma zbyt wiele czasu na gotowanie. Więc gdy opowiada szefowej kuchni Kii Damon, że tęskni za smakami Rosji, ta od razu wie, że czas na intensywne danie, które będzie szybkie i łatwe do przygotowania. W tym odcinku „Kuchnia sportowca” Kia pakuje do wrapa rosyjskie składniki, które przypomną Tatyanie o jej ojczyźnie. Przygotowanie całości jest tak proste, że sportsmenka będzie miała dużo czasu na opowieść o swoim życiu. Oznacza to, że usłyszymy o zupie z lodów, poznamy siostrę Tatyany, która również uprawia sport, i dowiemy się, w jaki sposób nastolatki mogą zmienić świat (o to chodzi!). Obejrzyj film powyżej, sprawdź przepis poniżej i zabieraj się za gotowanie.