Kuchnia sportowca: pizza z bakłażanem Colleen Quigley

Nagrzej piekarnik do 260 stopni. Pokrój bakłażana na plastry lub półksiężyce o grubości 0,5 cm. Posól je i połóż na ruszcie nad blachą do pieczenia lub na kliku papierowych ręcznikach, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci. W międzyczasie podgrzej łyżeczkę oliwy z oliwek na dużej patelni na średnim ogniu, a następnie dodaj jarmuż i smaż, przekładając go szczypcami, przez 4 minuty. Dopraw solą i pieprzem. Odłóż jarmuż na bok.



Ułóż bakłażana równo na blasze, skrop oliwą z oliwek i piecz 5–6 minut, w połowie odwracając go na drugą stronę. W międzyczasie rozsyp mąkę na płaskiej powierzchni. Rozłóż na niej ciasto do pizzy i za pomocą wałka lub rąk utwórz z niego 30-centymetrowe koła. Skrop formę do pizzy oliwą z oliwek i ostrożnie przełóż na nią ciasto. Następnie skrop oliwą również jego górną część.



Wyjmij bakłażana z piekarnika. Połóż ricottę na cieście. Zmniejsz temperaturę do 230 stopni. Połóż jarmuż i bakłażana na cieście i dopraw wszystko solą i pieprzem. Następnie cienko pokrój czosnek na tarce. Na koniec posyp ciasto serem asiago.



Piecz pizzę przed 12 minut. Posyp ją plasterkami czosnku i rozbij na górze jajko, a następnie piecz ją przez kolejne 3 minuty, aż zetną się białka. W międzyczasie zmieszaj ocet balsamiczny i brązowy cukier w małym garnku na średnim ogniu, aż całość się zagęści. Wyjmij pizzę z piekarnika, skrop ją przygotowanym sosem, posyp płatkami drożdżowymi oraz dopraw solą i pieprzem.