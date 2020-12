Kuchnia sportowca: bogaty w makroelementy pieczony łosoś Noaha Ohlsena

Przygotowanie

Rozgrzej piekarnik do 190 stopni. Na desce do krojenia za pomocą dużego ostrego noża zdejmij skórę z łososia. Osusz ją ręcznikiem papierowym, spryskaj łyżką oliwy z oliwek i ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Piecz w piekarniku przez 10 minut lub do momentu, gdy skóra będzie chrupka. Wyjmij z piekarnika i odstaw do ostygnięcia. To będzie smakołyk dla czworonogich przyjaciół.



Ustaw piekarnik na 150 stopni. W dużej misce rozpuść 3 łyżki (54 g) soli w 750 ml wody. Zanurz łososia w wodzie i pozostaw na 15 minut. Wyjmij łososia z wody, osusz ręcznikiem papierowym, spryskaj dwoma łyżkami oliwy z oliwek. Przypraw solą, pieprzem i papryką z obu stron. Ułóż rybę na blasze wyłożonej świeżym papierem do pieczenia. Piecz przez 20 minut lub do momentu, gdy kawałki łososia będą się rozdzielać po nacięciu nożem lub widelcem.



W międzyczasie w średnim garnku zagotuj ziarno farro w bulionie drobiowym. Zmniejsz ogień i gotuj przez 20 minut lub do momentu, aż ziarno będzie miękkie. Odcedź nadmiar bulionu.



Do blendera włóż bazylię, orzeszki piniowe, spirulinę, czosnek i parmezan i wlej połowę soku z cytryny. Zacznij blendować. Nie przerywając pracy urządzenia, powoli dodawaj oliwę z oliwek, aby uzyskać gładką masę. Dopraw solą i pieprzem.



Wymieszaj jogurt grecki z drugą połową soku z cytryny. Dodaj koperek i zamieszaj.



Podziel ziarno farro na cztery miski. Nałóż rozdrobnionego łososia, łyżkę pesto i jogurtu z sokiem z cytryny. Skórą z łososia poczęstuj swojego pupila.