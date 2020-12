Kuchnia sportowca: Darrell Hill odkrywa moc kalafiora

Przygotowanie

W dużej misce wymieszaj syrop z agawy, kurkumę, pieprz cayenne, ¼ miseczki oleju rzepakowego, sól i pieprz. Dodaj udka z kurczaka i poruszaj miską, by pokryć je marynatą.



Na dużej patelni podsmaż kalafior na średnim ogniu, aż będzie miękki. W dużym garnku rozpuść mało klarowane na średnim ogniu. Podsmaż imbir, czosnek i szalotki, aż nabiorą aromatu. Dopraw szczyptą soli. Dodaj starty kalafior i podsmażaj przez kolejne 5 minut. Dodaj 4 szklanki wody, torebkę herbaty i lekko zagotuj. Po pięciu minutach usuń torebkę herbaty i przypraw wszystko odrobiną sosu rybnego i czarnym pieprzem.



W międzyczasie na patelni grillowej na średnim ogniu podgrzej kilka łyżek oleju rzepakowego. Podsmaż udka kurczaka na patelni, obracając je, aż będą gotowe z obu stron (zajmie to około 12 minut, możesz też sprawdzić termometrem do mięsa, czy w najgrubszym miejscu mięso podgrzało się do 165 stopni). Odłóż je na bok.



Podsmaż grzyby na kilku łyżkach oleju rzepakowego, aż będą miękkie. Przypraw solą.



Do mieszanki kalafiorowej dodaj gumę ksantanową i mieszaj całość, aż zgęstnieje. Dodaj przyprawy do smaku. Rozłóż congee do dwóch miseczek, połóż na wierzch kawałki kurczaka, grzyby, olej chili, kolendrę i zieloną cebulkę.