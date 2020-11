Które pozycje jogi pomogą Ci się zrelaksować?

Jak tłumaczy Hoguet, ta zmiana trybu wymaga całkowitego rozluźnienia mięśni, by mogły się rozkurczyć wraz z powięziami, czyli otaczającą je tkanką łączną. Przy okazji znika też wszelkie dokuczające Ci napięcie.



Prawdziwa pozycja regeneracyjna musi być bierna, co oznacza, że nie może wymagać naprężania czy napinania żadnych mięśni. Zdaniem Hoguet należy utrzymać ją co najmniej przez 3 minuty i „celować zaledwie w 50–70 procent zakresu ruchu”, ponieważ zbyt głęboka poza może spowodować naprężenie mięśni. Dlatego do wykonywania tych ćwiczeń regeneracyjnych używa się pomocy takich jak klocki do jogi, poduszki czy zwinięte koce, które pomagają pozostać w wygodnej, zrelaksowanej pozycji.



Gdy dokucza Ci stres lub drętwota, a nie masz wiele czasu, skorzystaj z poniższego poradnika, by szybko poczuć ulgę.