Które mleko roślinne jest najlepsze?

Oczywistym jest, że tak jak istnieje różnica między na przykład mlekiem krowim i kozim, tak samo jest z odmianami mleka roślinnego. Ale zanim przejdziemy do wszystkich rodzajów tego napoju, zapoznaj się z tymi podstawowymi wskazówkami:

Wybierz niesłodzone. Dieta bogata w cukier wiąże się z większym ryzykiem zachorowań, przyrostem masy ciała i gorszą jakością snu. „Jeśli nie możesz znaleźć opcji niesłodzonej, spróbuj wybrać taką, która ma najwyżej 4 gramy cukru na porcję” – mówi Cassetty.





Dieta bogata w cukier wiąże się z większym ryzykiem zachorowań, przyrostem masy ciała i gorszą jakością snu. „Jeśli nie możesz znaleźć opcji niesłodzonej, spróbuj wybrać taką, która ma najwyżej 4 gramy cukru na porcję” – mówi Cassetty. Weź pod uwagę wartość odżywczą . Mleko odzwierzęce zawiera białko, tłuszcz, witaminę D i wapń. „Mleko roślinne znacznie różni się pod względem składu odżywczego, nawet różne marki tego samego typu mleka mogą mieć inne cechy” – mówi Cassetty. Przejrzyj tabelę wartości odżywczych na opakowaniu, aby upewnić się, że są tam powyższe składniki odżywcze.





. Mleko odzwierzęce zawiera białko, tłuszcz, witaminę D i wapń. „Mleko roślinne znacznie różni się pod względem składu odżywczego, nawet różne marki tego samego typu mleka mogą mieć inne cechy” – mówi Cassetty. Przejrzyj tabelę wartości odżywczych na opakowaniu, aby upewnić się, że są tam powyższe składniki odżywcze. Wybierz prosty skład. „Jeśli to możliwe, szukaj krótkich, łatwych do odczytania list składników, na przykład: woda, migdały, sól morska” – mówi Cassetty. Oznacza to, że mleko zostało minimalnie przetworzone i nie zawiera dodatków, które są pozbawione składników odżywczych, ale poprawiają jego konsystencję lub przedłużają okres przydatności do spożycia.

„Każdy zamiennik mleka ma inny profil żywieniowy i smak oraz inną konsystencję, więc wybór zależy od Twoich preferencji i potrzeb” – mówi Cassetty. Radzi też zrobienie większego zapasu, aby mieć pod ręką to, co potrzebne. Wypróbuj te rekomendowane przez ekspertów produkty.



Najlepsze na śniadanie: owsiane

Dzięki niezwykle kremowej, gładkiej konsystencji i temu, że tak dobrze sprawdza się w kawie i latte (nawet pieni się jak tradycyjne mleko), popularność mleka owsianego w ostatnich latach gwałtownie wzrosła (do tego stopnia, zabrakło go na rynku najpierw w 2018 roku, a potem w czasie pandemii koronawirusa). Jego subtelny, słodko-słony smak sprawdza się dobrze w zestawieniu z płatkami zbożowymi, w przepisach na naleśniki i muffiny oraz oczywiście do płatków owsianych. „Musisz wiedzieć, że przerabianie owsa na mleko pozbawia napój niektórych składników odżywczych (jak białko i błonnik), które zawiera to zboże” – mówi Cassetty.



W przeciętnej szklance: 120 kalorii, 5 gramów tłuszczu, 3 gramy białka



Najlepsze przed treningiem: migdałowe

„Jeśli lubisz wypić smoothie przed ćwiczeniami, jako bazę wybierz mleko migdałowe, ponieważ ma niską zawartość tłuszczu” – mówi Lauren Slayton, dyplomowana dietetyczka, założycielka sklepu Foodtrainers w Nowym Jorku. Trawienie tłuszczu zajmuje trochę czasu, więc spożywanie go w zbyt dużej ilości tuż przed treningiem może Cię spowolnić lub spowodować, że poczujesz się źle podczas ruchu.



W przeciętnej szklance: 40 kalorii, 3 gramy tłuszczu, 1 gram białka



Najlepsze po treningu: grochowe

Mleko grochowe, wyprodukowane z białka żółtego grochu, jest jedną z nielicznych opcji, które mogą konkurować z tradycyjnym mlekiem pod względem zawartości białka. „Dzięki średnio 8 gramom białka na szklankę jest idealne do regeneracji, spożywane samodzielnie lub w formie smoothie” – mówi Slayton. Jest to również jedna z najbardziej zrównoważonych opcji, ponieważ uprawa grochu wymaga znacznie mniej wody niż uprawa orzechów.



W przeciętnej szklance: 70 kalorii, 4,5 grama tłuszczu, 8 gramów białka



Najlepsze do gotowania potraw o neutralnym smaku: sojowe

Mleko sojowe, tak jak również produkowane z soi tofu, nabiera smaku tego, co się do niego dodaje. „Jednak nawet pomimo faktu, że to jeden z najwcześniej odkrytych zamienników tradycyjnego mleka, produkt ten nieco stracił na popularności w ostatnich latach, ponieważ ma wysoką zawartość węglowodanów FODMAP, które znajdują się w części pokarmów i u niektórych osób powodują problemy trawienne” – wyjaśnia Cassetty. „Inne osoby mogą pomijać produkty z soi, ponieważ jest ona często genetycznie modyfikowana, choć eksperci mówią, że nadal nie wiadomo, czy ma to jakikolwiek wpływ na zdrowie” – dodaje dietetyczka. „Jeśli nie masz problemów z trawieniem, to organiczne, niezmodyfikowane genetycznie (dla pewności), czyste, niesłodzone mleko sojowe dobrze sprawdza się w tradycyjnych przepisach bogatych w mleko, jak makaron z kremowym wegańskim sosem lub sos sałatkowy” – mówi Cassetty.



W przeciętnej szklance: 80 kalorii, 4 gramy tłuszczu, 7 gramów białka



Najlepsze do gotowania potraw o bogatym smaku: kokosowe

„Mleko kokosowe ma kremowy i lekko słodki, orzechowy smak, który doskonale sprawdza się w zupach, curry i innych daniach, których smak można podkręcać, oraz w przypadku wypieków” – mówi Slayton. Ponadto zawiera ono trójglicerydy średniołańcuchowe, rodzaj tłuszczu, który Twój organizm może przetrawić lepiej niż inne i który łączy się z utratą wagi i zdrowiem mózgu. Jeśli gotujesz, używaj mleka kokosowego z puszki, ale ostrożnie: ma pełniejszy smak i więcej kalorii niż wersja kartonowa, która jest lżejsza i lepiej sprawdza się w napojach i smoothie.



W ¼ przeciętnej szklanki (mleko z puszki): 120 kalorii, 12 gramów tłuszczu, ~1 gram białka

W przeciętnej szklance (mleko z kartonu): 50 kalorii, 5 gramów tłuszczu, 1 gram białka



Najlepsze do zrobienia samodzielnie: konopne

Dzięki łagodnemu, orzechowemu i ziemistemu smakowi mleko konopne jest uniwersalnym wyborem. „Łatwo jest też zrobić je samemu: wystarczy po prostu zmieszać nasiona konopi z wodą, bez konieczności moczenia i odcedzania” – radzi Slayton. A dzięki kwasom tłuszczowym omega-3, które trudno znaleźć w innych tego typu produktach, mleko konopne może działać przeciwzapalnie, co stanowi plus dla sportowców.



W przeciętnej szklance: 60 kalorii, 4,5 grama tłuszczu, 3 gramy białka



Jeśli spróbujesz jednego typu mleka i nie przypasuje Ci ono, zanim odrzucisz ten rodzaj na dobre, wypróbuj produktów innych marek, ponieważ każdy z tych produktów jest inny. Kiedy już znajdziesz swoje ulubione mleko, na pewno zechcesz „wydoić” cały zapas.